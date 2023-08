Es geht wieder rund in Horn

Seit ein paar Tagen geht es auf dem Miklasplatz wieder rund. Der Kreisverkehr ist nach den bedingten Umbauten wegen der Rotorblätter Transporte für den Windpark Irnfritz wieder fertiggestellt.

Neu gestaltet wurde der Kreisverkehr in enger und engagierte Zusammenarbeit mit der Projektgruppe der Stadtgemeinde, des Bauhofes und der Gärtnerei Band. Salbei, Minze, Kupferfelsenbirne und Co. erblühen nun im Kreisverkehr und spiegeln so die Vielfalt von Horn als Stadtmauer-Stadt wider. „Der letzte Umbau erfolgte 2009 im Rahmen der Landesausstellung“, berichtete Stadträtin Isabel Mang. Der Gemeinderat gab einstimmig seine Zustimmung, um das lebende Grün zu ergänzen.

Im Kreisverkehr ist die in Trockenbauweise errichtete Stadtmauer in Miniaturform abgebildet, mit Blickachse auf das Horn Logo und einer Bepflanzung mit typischen Frühlings- und Sommerblühern. „Die gepflanzten Bäume werden in Summe nicht höher“ ergänzte Band. „Es wurde eine umweltfreundliche, nachhaltige und schön anzusehende Lösung gefunden, die den Kreisverkehr in bunter Blütenpracht erstrahlen lässt“ sagte Isabel Mang. „Die schnelle Abwicklung war für alle Beteiligten von Vorteil, die Neugestaltung konnte nicht nur rasch, sondern auch kostengünstig und nachhaltig realisiert werden“, betonte Bürgermeister Gerhard Lentschig. Im nächsten Jahr werden die Flächen rund um den Kreisverkehr ergänzt und umgestaltet.