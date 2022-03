Krieg in der Ukraine: Auch Pfarre Langau hilft

Während in der Ukraine die Kampfhandlungen unvermindert weitergehen, nimmt auch die Hilfsbereitschaft im Bezirk Horn immer weiter zu. Wie der Langauer Pfarrer Andreas Brandtner erklärt, steht das Jugendgästehaus in Safov als Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine bereit. Eine Familie ist bereits hier eingetroffen.

Hier könne man Platz für bis zu 50 Personen anbieten, sagt Brandtner. Bis Samstag, 5. März, kann man auch Sachspenden - Decken, Schlafsäcke, Thermogewand für junge Männer, die in verschiedenen Quartieren untergebracht sind und diese Sachen dringend brauchen - im Langauer Pfarrhof beim Eingang abgeben. Die Spenden werden am Sonntag, 6. März, in die Ukraine transportiert.

Erste Familie im Sola angekommen

Das Gästehaus Sola verbindet seit 2004 eine Freundschaft mit dem zwei Gruppen Kindern und Erwachsenen aus der Ukraine. Eine davon, die "Singenden Herzen" sind vielen bekannt, sie stammen aus der Karpatenregion in der Westukraine, 700 Kilometer von Langau entfernt. Sie haben Konzerte im Marmorsaal des Stiftes Geras, im Franziskushof Oberhöflein, in den Kirchen Safov und Theras, in Maria Dreieichen, in Wiener Pfarren oder der Sparkasse Horn gegeben.

"Ich bitte euch aus ganzem Herzen, helft mit, seid großzügig und unterstützt unsere Bemühungen, machen wir es zu unserer gemeinsamen Sache", bittet Brandtner seine Mitchristen.

Gebeten wird auch um finanzielle Unterstützung auf das Pfarrkonto: IBAN: AT23 3299 0000 0460 2801, Kennwort "Ukraine-Hilfe 2022".

