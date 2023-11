„Sie sind 90 Jahre alt, Sie werden sterben“: Kritik an Arzt-Verhalten

Tief erschüttert wandte sich Florian Hinterleitner an die Horner NÖN-Redaktion. Grund seines Entsetzens: Die Art und Weise, wie mit seinem mittlerweile verstorbenen Großvater während seiner Behandlung im Landesklinikum Horn im Juni dieses Jahres umgegangen worden sei. „Die Ausdrucksweise eines dort anwesenden Primars hat uns in tiefster Weise erschüttert“, sagt der Mann, auch im Namen der Gattin des Patienten und dessen Tochter.

Gegenüber seinem Großvater seien Äußerungen getätigt worden, die nicht zu akzeptieren seien. So habe der Primar den Großvater gefragt, ob dieser sich an eine von ihm, dem Primar, durchgeführte Behandlung im Jahr 2016 erinnere. Als der Patient dies verneinte, habe der Arzt mit „Sehen Sie? Ich auch nicht.“ geantwortet. Diese Aussage sei „witzlos“ und nicht von der Art, wie ein Primar ein Gespräch mit einem schwerkranken Mann beginnen sollte.

Außerdem habe der Arzt die Gattin des Patienten, die eine an diesen gerichtete Frage, die er nicht beantworten konnte, beanwortete, mit den Worten „Sie habe ich nicht gefragt, ich spreche mit dem Patienten, nicht mit Ihnen!“ angeschnauzt.

Besonders erschütternd sei aber der Einstieg des Primars in das Gespräch zum eventuellen Behandlungsverlauf gewesen. Denn dieses habe der Arzt mit den Worten „Sie werden sterben, Sie sind fast 90 Jahre alt“ begonnen. „Ist das ein wertvoller Einstieg in ein Gespräch zum Behandlungsverlauf eines Krebspatienten, der an fünf verschiedenen Stellen Metastasen hat?“, fragt Hinterleitner.

Auch Privatsphäre nicht respektiert

Auch die Privatsphäre des Patienten sei bei diesem Gespräch nicht gewahrt worden. Entgegen dem Wunsch der Familie sei es vor anderen Patienten geführt worden. Auch weitere Fragen nach Verlassen des Patientenzimmers habe der Arzt mit den Worten „Ich habe es schon einmal gesagt: Gesprochen wird nur hier“ verweigert.

Hinterleitner wandte sich zunächst mit der Bitte um ein klärendes Gespräch zwischen Angehörigen und dem betreffenden Arzt an das Landesklinikum Horn und die Landesgesundheitsagentur. Dieses Gespräch sei aber mit der Begründung, dass ohnehin mit dem Arzt gesprochen worden sei, abgelehnt worden. „Anscheinend kann dieser Arzt dort machen, was er will, und es wird von allen Seiten toleriert“, ärgert sich Hinterleitner.

LGA: Fall von Ombudsstelle behandelt

Die NÖN bat die Landesgesundheitsagentur um eine Stellungnahme. Der Fall sei von der Ombudsstelle des Landesklinikums Horn behandelt und anschließend intern ausführlich besprochen worden, sagt Thomas Schmallegger, ohne konkret zu werden. Jede Rückmeldung zur Behandlungs- und Betreuungsqualität werde mit größter Sorgfalt und Aufmerksamkeit behandelt. Die Ombudsstelle stehe bereit, um Anliegen und Fragen in effizienter und respektvoller Weise zu behandeln, was die Entschlossenheit zur Lösungsfindung und Klärung von Missverständnissen unterstreiche.

Das Gespräch sei im Behandlungszimmer geführt worden, weil Gespräche über die Behandlungsplanung bzw. über den Behandlungsverlauf prinzipiell immer mit dem Patienten geführt werden, sofern dieser in der Lage ist, den Inhalten zu folgen und daran teilzunehmen. Sofern der Patient zustimmt, können laut Schmallegger auch Angehörige zum Aufklärungsgespräch hinzugezogen werden.

Gespräche, in denen mitgeteilt werden muss, dass es keine Behandlungsoptionen mehr gibt, seien sowohl für die Patienten, deren Angehörige als auch für das Behandlungsteam belastend. In Situationen, in denen seriöserweise keine verbindliche Prognose über den weiteren Verlauf gestellt werden könne, wie beispielsweise die verbleibende Lebenszeit, führe dies zu einer zusätzlichen Verunsicherung bei den Betroffenen. „Hierbei wird - speziell im Bereich der Onkologie - von allen Beteiligten ein großes Maß an Empathie gelebt und vermittelt“, sagt Schmallegger.

In solchen herausfordernden und sensiblen Situationen werde zusätzlich das Palliativteam des Hauses hinzugezogen, um eine angemessene Hospizversorgung zu planen und sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Patienten bestmöglich erfüllt werden.