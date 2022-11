Küche stand in Flammen Horn: Einjähriger Bub löste Brand aus

K eine Verletzten gab es bei einem Küchenbrand am 6. November in Horn. Laut Polizei dürfte ein einjähriger Bub den E-Herd der Küche eingeschaltet haben - eine auf einer Platte stehende Tasche geriet daraufhin in Brand.