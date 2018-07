330 technische Einsätze, 37 Brandeinsätze und 46 Brandsicherheitswachen, die von über 1.000 Feuerwehrmitgliedern ausgeführt wurden, verzeichnete der Feuerwehrabschnitt Eggenburg im abgelaufenen Jahr. Genauso, wie 3.000 weitere Tätigkeiten, für die in Summe 53.000 Stunden aufgewendet wurden. Diese Zahlen präsentierte Abschnittsfeuerwehrkommandant Gerald Unterberger stolz beim Abschnittsfeuerwehrtag, der am Samstag in Kühring stattfand.

Kühnrings FF-Kommandant freute es, die Gäste zum 90-jährigen Bestandsjubiläum der Gastgeber-Wehr und zum zehnjährigen Jubiläum der Feuerwehrjugendgruppe begrüßen zu dürfen. Bürgermeister Leopold Winkelhofer betonte, dass die Feuerwehr in seiner Gemeinde einen hohen Stellenwert habe, und man sie nach Kräften unterstütze. Claudia Steininger-Gurnhofer von der Bezirkshauptmannschaft gratulierte zu den beeindruckenden Zahlen und wünschte sich, dass die Feuerwehr ihrer Sache treu bleibe.

Eine Premiere konnte der Abschnitt Eggenburg im Bezirk auch feiern: Die acht Jugendgruppen des Feuerwehrabschnittes verfügen ab sofort als erste im Bezirk über einen Bewerbscontainer, der unter der Leitung von Abschnittskommandant-Stellvertreter Christof Stifter in 550 Arbeitsstunden und mit 6.000 Euro an Geldmitteln angefertigt wurde. Er wurde von Pfarrer Sebastian Schmölz gesegnet. Nationalratsabgeordnete Angela Fichtinger betonte den besonderen Moment, „wenn man jemand für 60 Jahre Feuerwehr auszeichnen darf“ und hob die außerordentlichen Leistungen der geehrten Feuerwehrmitglieder hervor. Bezirkskommandant Christian Angerer betonte einmal mehr, dass die Feuerwehren 365 Tage 24 Stunden im Jahr bereitstehen: „Das kann nicht ein jeder, aber wir tun das. Bei der Feuerwehr zählt nur eines: Der Wille, Menschen in Not zu helfen“, so Angerer.

Ausgezeichnet

Verdienstzeichen NÖ LFV 3. Klasse in Bronze: Jörg Voglsinger, FF Stoitzendorf; Leopold Waldschütz, FF Harmannsdorf; Johann Döller, Alfred Barth, Wolfgang Falk, alle FF Kühnring; Christof Stifter, FF Eggenburg

Ausbilderverdienstabzeichen in Bronze: Jörg Voglsinger, FF Stoizendorf

Ehrenzeichen für 60 Jahre: Karl Engelbrecht, Franz Seidl, beide FF Grafenberg; Alfred Barth, FF Kühnring

Ehrenzeichen für 50 Jahre: Herbert Hofbauer, Wolfgang Schuch, Franz Seifried, Johann Steinschaden, alle FF Burgschleinitz; Robert Allinger, Karl Fuchs, FF Kainreith; Ewald Gruber, Walter Weninger, FF Röschitz; Karl Köck, FF Walkenstein

Ehrenzeichen für 40 Jahre: Franz Wittmann, FF Burgschleinitz; Franz Neubauer, Werner Neuhold, FF Kainreith; Franz Wachter, FF Kühnring; Karl Ruttenstock, FF Röschitz; Karl Bruckner, FF Walkenstein; Franz Ruthner, FF Rodingersdorf

Ehrenzeichen für 25 Jahre: Alois Hofbauer, FF Stoitzendorf; Karl Liebhart, FF Walkenstein; Martin Paß, FF Wartberg, Martin Wese, FF Rodingersdorf