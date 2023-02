Bessere Sicht in der Ledermann-Kurve

Ein „ewiges Thema“, wie Bürgermeister Leo Winkelhofer sagt, findet endlich eine Lösung: Die „Ledermann-Kurve“ am Ortsende von Kühnring wird heuer verkehrstechnisch entschärft.

In dieser Kurve der B 2 kam es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder wegen fehlender Sicht und der Enge der Stelle zu brenzligen Situationen, Todesfälle inklusive. Besonders wenn zwei Lkw in diesem Abschnitt „aneinander gerieten“, gab es Probleme. Dem soll jetzt ein Ende gemacht werden. Schon in der Vorwoche wurde die Mauer an der Innenseite der Kurve entfernt.

Auch das legendäre „Ledermann-Haus“ wird im Zuge der Arbeiten in den nächsten Wochen abgerissen werden. Foto: Foto Thomas Weikertschläger

An dieser Mauer hatten sich immer wieder Fahrzeuge, die anderen Fahrzeugen, die die Kurve geschnitten oder schlecht angefahren hatten, ausweichen wollten, beschädigt. Auch die Mauer selbst war stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein zweites Spannungsfeld ergab sich laut Wolfgang Dafert von der Straßenbauabteilung Hollabrunn für den Besitzer des an dieser Stelle stehenden Ledermann-Hauses selbst, der beim Einbiegen in seine Einfahrt gegenüber schlechte Sichtbedingungen vorfindet. Das seit Jahrzehnten unbewohnte „Ledermann-Haus“ soll daher jetzt auch abgerissen werden.

Zuletzt wurde es bereits von den Mitarbeitern der Straßenmeisterei Eggenburg entkernt – „und das sehr professionell, obwohl das eigentlich nicht ihre Profession ist“, zeigte sich Dafert stolz auf seine Mitarbeiter. Insgesamt zwei Mulden zu je 35 m³ haben sie mit diversen Materialien aus dem Haus wie Wärmedämmung oder Holz befüllt. Diese Arbeiten haben laut Dafert auch geholfen, die Gesamtkosten des Projektes, die noch nicht feststehen, zu senken.

Entschärfung soll nicht zu Tempo-Bolzerei führen

Wenn das Haus weggeräumt ist – derzeit werden dafür Angebote eingeholt – geht es an die eigentlichen Straßenbauarbeiten. Der Radius der Kurve soll allerdings nicht wesentlich entschärft werden. Warum? „Weil aufgrund der Gegebenheiten ohnehin nur eine minimale Entschärfung möglich ist und die Ortstafel nicht weit entfernt ist“, sagt Dafert. Eine Entschärfung könnte sogar den unerwünschten Effekt haben, dass sich die gefahrene Geschwindigkeit in diesem Bereich erhöht.

Man wolle die Verkehrssicherheit daher durch mehr Durchsichtigkeit der Kurve verbessern, gleichzeitig aber nicht mehr Tempo in den Verkehr bringen. Winkelhofer glaubt auch nicht, dass durch die Entschärfung mehr Lkw durch Kühnring brettern werden. Denn: „Das eigentliche Nadelöhr entlang der B 2 ist ja die Durchfahrt durch Eggenburg.“

Eine „kleine Verbreiterung“ der Straße, die aber nicht zum Schneiden der Kurve einladen soll, wird es dennoch geben. Aber: „Mögliche Fahrfehler werden dann glimpflicher – und nicht in der Mauer – enden“, hofft Dafert. Auch für schwächere Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer oder Fußgänger sollen die Arbeiten mehr Sicherheit bringen.

Wann die Arbeiten abgeschlossen sein sollen, ist derzeit noch nicht fix. Zeitdruck gebe es auf alle Fälle keinen. Während der Arbeiten wird auch mit einseitigen Sperren zu rechnen sein.

