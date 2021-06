Die aufgetretenen Fahrbahnschäden auf der Landestraße B 2 zwischen Kühnring und Eggenburg werden im Freilandbereich saniert. Die Strecke ist mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 2.500 Fahrzeugen am Tag belastet.

„Das Land NÖ investiert laufend in das Landesstraßennetz“, erklärt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Vorrangiges Ziel sei, dass alle Verkehrsteilnehmer „so sicher als möglich von A nach B kommen“. Die B 2 wurde 2020 von der Kühnringer Kreuzung (L 64) in Richtung Maria Dreieichen erneuert. Nun ist der Abschnitt östlich von Kühnring (1,1 Kilometer) an der Reihe. Die Straßenmeisterei Eggenburg adaptierte im Vorfeld Spitzgräben und Entwässerungseinrichtungen.

Land NÖ

Die Fahrbahnkonstruktion wird mit einer bituminösen Tragschicht (neun Zentimeter) und einer bituminösen Decke (drei Zentimeter) überbaut und damit verstärkt. KAB Straßensanierung GmbH & Co. KG und Held & Francke Bau GmbH setzen dies innerhalb einer Woche um: Die Straße ist ab 5. Juli gesperrt, die Umleitung führt über Zogelsdorf und Reinprechtspölla. Die Kosten belaufen sich auf 220.000 Euro, die vom Land NÖ getragen werden.