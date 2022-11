Ein Beetle als Leinwand

Ein besonderer Flitzer ist auf den Straßen rund um Kühnring zu erblicken: Etwas mehr als 200 Stunden hat die Kühnringer Künstlerin Gabriela Hohenegger mit Pinsel und Airbrush an einem fahrbaren Kunstwerk gearbeitet.

Der Traum, ein fahrbares Kunstwerk zu kreieren, das ihr vielfältiges Schaffen zeigt, verfolge sie seit mehreren Jahren. In den vergangenen Jahren sei dann aber trotz Corona keine Zeit gewesen, ein derart großes Projekt umzusetzen. Jetzt meinte sie aber: „Wann, wenn nicht jetzt!“ Ihr Ehemann Hans habe sie kräftig mit der Technik unterstützt. „Ohne ihn wäre es nicht gegangen“, meint Hohenegger. Der VW Beetle musste nämlich für ihre Lackierarbeiten auseinandergenommen und danach wieder zusammengebaut werden.

Inspiration von Fresko von Michelangelo geholt

Die Idee zur Malerei entstand ebenfalls im familiären Umfeld. Sohn Lukas hat Tipps zur Linienführung gegeben, die die Fahrzeugform optimal unterstützt. Das sei für sie sehr wertvoll gewesen, erzählt Hohenegger, denn: „Ein Fahrzeug zu bemalen ist etwas ganz anderes, wie auf einer Leinwand oder auf einem Körper ein Bild zu kreieren.“ Besonders wichtig war ihr, das Kunstwerk in Handarbeit nur mit Farbe und Lack ohne Verwendung von Klebefolien zu gestalten.

Das Motiv der Motorhaube zeigt die Symbiose Kunst und Mentaltraining. Die „Feuerseite“ links und die „Wasserseite“ rechts am Auto sollen die Gegensätze des Mensch-Seins vereinen und gleichzeitig die zwei stärksten Naturkräfte zum Ausdruck bringen. Bei der Malerei am Kofferraumdeckel hat sich Hohenegger von Michelangelos Fresko in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan „Die Erschaffung Adams“ inspirieren lassen. Die viel diskutierte Lücke zwischen den Händen füllt Hohenegger mit der menschlichen DNA und ihre zweite Hand ist die eines Roboters. Durchwegs kann diese Darstellung zum Diskutieren und Nachdenken einladen.

Warum sie die Malerei gerade auf einem VW Beetle gemacht hat, ist für Hohenegger klar. „In der Familie gibt es nur Autos mit runden Formen“, meint sie lächelnd. Und die Entscheidung sei ganz pragmatisch gewesen. Sie habe sich für ein Fahrzeug entschieden, das keine Ecken und Kanten aufweist, damit sie sich beim Malen nicht mit lästigem Sprühnebel und optischen Verzerrungen herumschlagen müsse, gesteht sie gegenüber der NÖN.

Im Herbst wird sie noch mit ihrem bemalten Untersatz unterwegs sein, bevor das kugelige Kunstwerk die Wintermonate in der Garage verbringen muss. Und: Wer selbst ein bisschen Farbe auf seinen Boliden bringen will, der kann sich gerne bei Hohenegger melden.

