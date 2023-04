Kontraste und Gemeinsamkeiten in Harmannsdorfer Galerie

Bereits seit vielen Jahren malen die Künstlerinnen Sandra Gottwald (abstrakte Bilder in Acryltechnik) und Renate Hamernik (Fotorealistisch). Auf Initiative von Claudia und Robert Weyrich von der gleichnamigen Galerie haben sich die beiden Künstlerinnen dazu entschlossen, eine gemeinsame Ausstellung zu gestalten.

Sandra Gottwald und Renate Hamernik gewähren dabei bis Ende April Einblicke in ihr künstlerisches Schaffen. Es geht den beiden nicht nur um das Wachsen ihres künstlerischen Tuns, sondern auch um das Ringen etwa um diese Ausstellung und das ständige Ringen um etwas im Leben.

Während Gottwald beim Malen Energie in die Bilder einfließen lässt, damit ihre Werke Botschaften vermitteln, sieht Hamernik die realistischen Darstellungen in ihren Bildern als eine Herausforderung an das Leben. Galerist Robert Weyrich: „Was die beiden Frauen, die man als starke Persönlichkeiten bezeichnen kann, eint, ist das Schätzen sowie das Verständnis für die Kunst der jeweils anderen und obwohl ihre Werke konträr sind, passen sie dennoch zusammen und ergänzen sich.“

Diese spannende Begegnung der Kunstformen möchten Gottwald und Hamernik in der Ausstellung präsentieren und anregen, sich mit den Exponaten auseinanderzusetzen.

