Horn: Traktorfahrer bemerkte Zwischenfall vorerst nicht .

Auf einem 2,3 Kilometer langen Teilstück war die B2 am 25. September mit Kürbiskernen übersäht. Die Kerne waren während der Fahrt von einem Traktoranhänger gefallen, der Fahrer bemerkte den Verlust aber erst, als er am Entladeort in Stockern ankam.