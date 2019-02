Einen langgehegten Wunsch erfüllen sich Gerhard und Brigitte Heger nun in Eggenburg. Heger, der zuletzt den Nah&Frisch-Nahversorger in Brunn betrieben hat, eröffnet am 16. Februar die „Genussgreisslerei“ am historischen Hauptplatz in Eggenburg. Damit wird auch das kulinarische Angebot in der Region um ein qualitativ hochwertiges Geschäft aufgewertet.

In ihrem neuen Geschäft gehe es um „anständig“ produzierte Lebensmittel, die bio und/oder regional hergestellt wurden, sagt Heger. Auf eines legen die Hegers besonderen Wert: „Die Produzenten – großteils nicht mehr als 66 Kilometer von uns entfernt – kennen wir persönlich, jeden einzelnen.“

In der „Genussgreisslerei“ wird es Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Getreide, Mehl, Gemüse, Getränke, Spezialitäten für besondere Anlässe und „Gutes für jeden Tag“ geben. Allerdings – betont Heger – wird es auch etwas in dem schönen Gewölbeladen nicht geben: nämlich jeden Tag alles, wie etwa Weintrauben im Dezember oder Erdbeeren im Februar. Fleisch kommt in den Verkauf, wenn geschlachtet wird und Fisch gegen Bestellung. „Dafür ist alles garantiert frisch, von kundiger Hand gemacht und hat keine langen Transportwege hinter sich“, begründet Heger.

Café-Ecke soll für Gemütlichkeit sorgen

„Wir wollen Lebensmittel, die dann auf den Tisch kommen, wenn sie am besten sind. Zur richtigen Zeit, vom richtigen Ort. Gemacht mit Wissen und Respekt – so entsteht viel Genuss, für Gaumen und Seele“, weiß Gerhard Heger, der auf langjährige Erfahrungen mit Lebensmitteln zurückblickt: Er ist einer der Begründer des Horner Regionalmarktes, der mit seinem besonderen Lebensmittelangebot das Zentrum der Bezirksstadt belebt.

Der Slow Food- und Fasten-Experte engagiert sich auch leidenschaftlich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln und wir dabei von seiner Frau Brigitte, die als Ernährungsberaterin das Service-Angebot in der „Genussgreisslerei“ bereichert, unterstützt. Das Trockensortiment mit Vollkornnudeln, Einkorn, Buchweizen und ähnlichem wird in Glasbehältern angeboten. Statt Plastik- gibt es Papiersackerln. Und wenn man mit dem eigenen Behältnis kommt, wird direkt abgefüllt.

In einer Café-Ecke wird es neben den Spezialitäten aus der Waldviertler Kaffeerösterei von Bernd Salat auch ein feines-kleines Zeitungsangebot geben.

Die beiden Hegers sind auch leidenschaftliche Köche. Deswegen bereiten sie ein Mal pro Monat gemeinsam mit Sohn und Koch Oliver im benachbarten Landgasthaus Seher ein viergängiges Menü zu. „Ausschließlich mit Produkten der ,Genussgreisslerei‘“, wie die Hegers betonen. Der erste Termin, 14. Februar, ist allerdings bereits ausreserviert.