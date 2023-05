Burgerwiesen: „An die Griller, fertig, los“

Rund um die 1. Österreichische Grillschule von Doppelgrillweltmeister Adi Matzek hieß es am Wochenende wieder „an die Griller, fertig, los“. Der Grund dafür: die 8. NÖ Landesgrillmeisterschaft by „so schmeckt NÖ“ und die 9. NÖ „Ripperlchallenge“ by „Radatz.“

Matzek machte es gemeinsam mit seinem Team möglich, dass Burgerwiesen zum „Mekka“ der heimischen Grill-Elite wurde. Eröffnet wurde der Event mit einem gemeinsamen Angrillen im „So schmeckt NÖ“ Dorf. Der Schwerpunkt bei der Ripperlchallenge lag auf Ripperl vom Schwein und Rind. Beim Grill-Wettbewerb standen Donauland-Schwein, Donauland-Rind und als Dessert Mohnmuffins auf dem Programm. Viele Anhänger der Grill-Community verfolgten das kulinarische Treiben.

Die neun Teams garten dabei edle Produkte aus der Region über der Glut, die Besucher konnten ihnen dabei über die Schulter blicken. Eine 40-köpfige Fachjury ermittelte mittels Blindverkostung die Preisträger. Der große Abräumer des diesjährigen Festivals war das Team der „Thuner BBQ Griller“ aus St. Egyden (Bezirk Neunkirchen) mit Teamchef Stefan Herko. Vize-Landesmeister wurden die „Jauerlinger Gipfel Griller“ mit Teamchefin Petra Eder, der dritte Platz ging an die „HLF Desperate Killer Griller“ mit Teamchef Franz Krautsack. Die Ripperlchallance konnten die „Woidviatla Saurippen Grülla“ mit Teamchef Franz Kurz für sich entscheiden.

Geehrt wurden die Sieger schließlich durch Adi Matzek und Georg Riegler, die Urkunden und Pokale überreichten. Sowohl Organisator Adi Matzek als auch die zahlreichen Gäste waren mit dem Verlauf der Veranstaltung hochzufrieden. Und auch von den teilnehmenden Teams kam nur positives Feedback über den schönen und perfekten Rahmen des Austragungsortes. Die Gewinner von „so schmeckt Niederösterreich“ Josef Müller, Alexandra Schuh, Andrea Hofbauer und Sandra Geistberger erhielten durch Johanna Gansch und Adi Matzek die Preise überreicht.

Ein Riesensteak vom Spieß wurde zu Gunsten des Verein „Ich bin Ich“ gegen eine frei Spende verkostet. Livemusik mit MEXX-Führer am Saxofon und Grill Kulinarik rundeten den gemütlichen Ausklang im Innenhof der Grillschule von Adi Matzek ab.

