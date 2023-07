Irnfritz: Große Action bei der „Bier-Rallye“

Die Leitung des Events lag in den Händen von Bianca Isak, Simon Hummel und Johannes Meinhard mit Unterstützung durch das Team der JVP-Mitglieder. Start und Ziel war die Sportanlage des TSU Irnfritz. 90 Teams wagten sich ausgestattete mit jeweils einer Bierkiste auf die wohl flüssigste Rennstrecke im Waldviertel und darüber hinaus.

Wie schon in den Jahren zuvor waren die idyllischen Wälder rund um Irnfritz Schauplätze voller Action, Spaß und „unverantwortlichem“ Alkoholkonsum. An acht Stationen auf fünf Kilometern mussten die zwei Personen-Teams verschiedenste Aufgaben lösen und ihre Geschicklichkeit und Wissen unter Beweis stellen. Falsche Antworten wurden mit Strafminuten bestraft. Verkleidete Teams erhielten flüssige Wegbegleiter und Getränkegutscheine für die Aftershowparty. Es war eine Gaudi bis spät in die Morgenstunden.