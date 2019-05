Die Horner Festtage feiern heuer einen besonderen Geburtstag: Seit inzwischen 50 Jahren – also seit dem Jahr 1969 – sind die Horner Festtage das Ereignis in der Bezirksstadt und in der Region. Und das wird besonders gefeiert.

Dieses Volksfest sei aus mehreren Gründen in seiner Art und Weise eines der größten des ganzen Landes, sagt Kulturgemeinderat Martin Seidl, gleichzeitig Obmann des Horner Fremdenverkehrsvereins: „Die einzigartige Stimmung an allen Veranstaltungstagen, das ausgezeichnete Angebot an Speisen und Getränken, das bunte Rahmenprogramm, die Einbindung lokaler Initiativen, Vereine und Betriebe, sowie die kontinuierlich hohe Qualität des Angebotes gepaart mit neuen Ideen, sind der Schlüssel zum Erfolg dieses Festes.“

Für Bürgermeister Jürgen Maier ist dieses Fest, das jährlich mehrere Tausend Menschen in die Bezirkshauptstadt lockt, ein Fest für die gesamte Familie, die Region sei daher zurecht stolz auf diese Veranstaltung. Der Besuch von Landeshauptfrau Johanne Mikl-Leitner sei nur eines der vielen Highlights des fünftägigen Fest-Programms.

Ein weiteres besonderes Highlight ist am Sonntag um 11 Uhr das Waldviertelfinale „NÖN sucht das größte Talent“. An allen Tagen gibt es TOP-Live Acts im Festzelt sowie ein tolles Lineup im Discozelt.