Bezirk Horn: Sieben Museen laden zu „langer Nacht“

Die „Lange Nacht der Museen“ - sie findet heuer am Samstag, 7. Oktober statt, ist im Bezirk Horn Jahr für Jahr eine gerne besuchte Veranstaltung.

Museum Horn: Taschenlampenführung und Geräteschau

Im Museum Horn gibt es schon von 15 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt ein buntes Kinderprogramm. Um 17.30 Uhr wird die Mikroausstellung „Horner Schätze“ von Karl Steinhauser eröffnet. Von 18 bis 23 Uhr gibt es halbstündlich Führungen im Museum und im Druckereimuseum Berger. Weitere Highlights sind eine Taschenlampenführung im Depot, Führungen in den Sonderausstellungen, Gerätevorführungen. So kann etwa das Dampflokomobil im Betrieb bewundert werden, es gibt Traktorrundfahrten durch die Stadt, Schlagermusik und Lagerfeuer mit Bewirtung am Vorplatz.

Krahuletzmuseum: Bronzeguss und Kochkultur

Mit einem spannenden Programm lockt auch das Krahuletz-Museum in Eggenburg. um 20 Uhr und um 21 Uhr 30 führen Leihgeber Martin Schmid und Gast-Kurator Burghard Hausleithner durch die Sonderausstellungen zur Lebzelterei Schmid in Maissau und zum Botaniker Franz Fischer. Ein weiteres Highlight: Um 18 Uhr wird erstmals die neu gestaltete Bronze-Schmiede in der archäologischen Dauerausstellung präsentiert, es führt der Archäometallurg Lukas Kerbler. Dazu passend können die Besucher archäologischen Bronzeguss vor dem Lichtspielhaus (heute Depotgebäude, neben dem Krahuletz-Museum) ausprobieren.

Das Krahuletz-Museum bietet heuer auch erstmals lokalen Handwerkern und Produzenten aus der Manufactura Eggenburg eine Möglichkeit, ihre Produkte zu präsentieren. Für die körperliche Stärkung sorgt in altbewährter Weise Georg Geml und das Eggenburger Kochkulturmuseum. Das und noch viel mehr kann vor dem Hintergrund der Livemusik von Sophie Lehner und Band genossen werden.

Von Steinmetzkunst bis Reblaus-Express

Im Steinmetzhaus Zogelsdorf wird um 19 Uhr die Bilderausstellung der Künstlerinnen Marianne Nödl und Eva Hofbauer eröffnet. Neben einer musikalischen Umrahmung gibt es auch eine Weinverkostung. Im Zeitbrücke-Museum in Gars, das von 18 bis 23 Uhr geöffnet ist, sind die Vernissage „Franke Lechner - Tapisserien und Arbeiten auf Papier“ (20 Uhr) und eine Lesung von Frank Lechner aus ihren gesammelten Gedichten „Wortgewebt“ (21 Uhr) die Highlights. Das Eisenbahn- und Heimatmuseum Grafenberg wird ab 16 Uhr ein Kinderprogramm geboten, Highlights sind die Ausstelllung über den 4010 & ÖBB-VT 45 „Blauer Blitz“ sowie eine Sonderausstellung „Reblaus Express“. Auch das Raritäten-Museum in Röschitz hat seine Pforten geöffnet. Hier kann man - nach Bedarf - Führungen mit Emmerich Grath genießen.

Stift Altenburg: Pfliegler-Orgel im Fokus

Hoch her geht es auch im Stift Altenburg. Dort wird um 18 Uhr mit einer „Vesper“ mit Orgelmusik in der Stiftskirche um 18 Uhr gestartet. um 18.30 Uhr gibt es eine Kinderführung mit Schwerpunkt Orgel, bis 20 Uhr werden durchgehend Orgelkonzerte geboten. Von 18 bis 23 Uhr ist auch eine Besichtigung der Ausstellung und die „Sammlung Sainitzer“ möglich. Um 19.30 Uhr und 21 Uhr werden Führungen durch das Stift angeboten. Um 20.30 wird die „Vigil“ in der Stiftskirche gefeiert. Orgelmusik in der Stiftskirche kann man dann noch bis 24 Uhr genießen.

Bilder: