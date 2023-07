Kultur macht keine Ferien

Was gibt es Schöneres, als eine laue Sommernacht im Freien zu verbringen? Viele Gelegenheiten bieten sich, dabei auch einen der zahlreichen, kulturellen Höhepunkte zu genießen, wie etwa die Sommernachtskomödie „Shakespeare in Love“ auf der Rosenburg oder die Oper „Carmen“ auf der Burg Gars. Doch auch abseits der beliebten Sommertheater bieten der Bezirk Horn und seine Nachbarregionen eine Vielfalt an Möglichkeiten, den Sommer mit Kunst und Kultur zu verfeinern - nicht nur unter dem Sternenzelt.

Kinoleinwand unter Sternen

Im mittelalterlichen Flair der Wiese beim Kanzlerturm in Eggenburg kommen Cineasten in den Genuss des Mondscheinkinos, das am 20. Juli mit „Griechenland“ in seine bereits 27. Saison startet. Die offizielle Eröffnung findet um 20 Uhr mit Festreden, Rückblick, Einblick und Ausblick statt. Bis einschließlich 13, August stehen 17 Filmabende auf dem Programm. Zu den gezeigten Streifen zählen unter anderem die Dokumentation „Elfriede Jelinek - die Sprache von der Leine lassen“ am 23. Juli, das Historiendrama „Der Fuchs“ am 27. Juli oder „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ am 11. August. Auch für die jungen Kinobesucher gibt es eine bunte Auswahl an Kinderfilmen. „Maurice der Kater“ wird am 29. Juli gezeigt, „Der „Räuber Hotzenplotz“ wird am 12. August gezeigt. Beginn ist jeweils um 21 Uhr. Das gesamte Programm ist auf der Homepage der Stadtgemeinde Eggenburg, www.eggenburg.at, abrufbar.

45 Jahre Allegro Vivo-Festival

Was wäre der Kultursommer in Horn ohne das beliebte Allegro Vivo-Festival, das vom 4. August bis 17. September klassischen Hörgenuss an verschiedenen Spielorten (auch über die Horner Bezirksgrenzen hinaus) bietet. Seit 45 Jahren haucht die Musik den Menschen und historischen Gebäuden Lebendigkeit ein. Das diesjährige Programm steht unter dem Motto „Metamorphosen“ und wird in der Bibliothek des Stiftes Altenburg eröffnet. Die Uraufführung des Auftragswerkes von Johannes Berauer (der Komponist wurde 1979 geboren) findet am 6. August statt. Das Konzert für Violine, Akkordeon und Streichorchester wird von Festivalleiter Vahid Khadem-Missagh dirigiert, der auch selbst an der Violine zu hören ist. Weitere Spielorte im Bezirk Horn sind Schloss Harmannsdorf, Gars-Thunau, Schloss Greillenstein, Stift Geras oder Burg Schleinitz. Termine und Detailinformationen sind unter www.allegro-vivo.at zu finden oder im Festivalbüro unter Tel. 02982/4319 zu erfragen.

Jubiläumsjahr für Altenburger Musik-Akademie

Ein rundes Jubiläum feiert die Altenburger Musik-Akademie, die nicht nur in Niederösterreich, sondern bis nach Amerika, Russland, Afrika und in den Fernen Osten hin als "A·M·A" bekannt ist. Der damals 21-jährige Pianist, Organist und Dirigent Robert Lehrbaumer wurde angeregt, eigene Meisterkurse ins Leben zu rufen. Von Aschbach im Mostviertel übersiedelte er nach fünf Jahren nach Altenburg. Mit einem Gala-Konzert wird dieses Jubiläum am 9. Juli, ab 17 Uhr, in der Stiftskirche und der Stiftsbibliothek gefeiert. Geistliche Arien und Lieder, stimmungsvoller Kammer- und Orgelmusik sind im Rahmen der AMA auch bei der Abendmusik am 19. Juli in der Pfarrkirche Horn zu hören. Zum Finale im Stift Altenburg gibt es am 22. Juli um 19 Uhr Orgel- und Harfenklänge sowie Solo- und Kammermusikvirtuositäten für Violine, Violoncello und Klavier. Im Marmorsaal im Stift Geras erklingen am Sonntag, 23. Juli, um 19 Uhr, im Rahmen eines Sonderkonzertes sinfonische Musik und Solokonzerte aus Klassik und Romantik. Als Dirigent und Moderator wird Robert Lehrbaumer fungieren. Unter www.ama-musique.at sind die genauen Termine der Konzerte ersichtlich.

Kunsthandwerk im Kunsthaus Horn

Für Freunde des Kunsthandwerks öffnet des Kunsthaus Horn am 8. und 9. Juli seine Pforten. Der„Kunst-Handwerks-Markt“ bietet mit über 60 internationalen Ausstellern ein breites Spektrum. Textiles Handwerk (hier werden nicht nur Kleidung, sondern auch Schmuckstücke, Bilder, etc. gezeigt), Buchdesign, Ökomode, Papierdesign und Handwerk zum Mitmachen wird geboten. Auch in Kombination mit anderen Materialien wie Keramik oder Papier werden die Besucher Textiles entdecken können. Mit der Musikgruppe „Strawanza“ aus Wien am Samstag und „De hoizigen Wurzlbuam“ (eine Formation aus dem Wald- und Mostviertel, mit Maultrommel, Djembe und Digeridoo) am Sonntag, wird es auch musikalische Höhepunkte geben. Details sind unter www.kunsthaus-horn.at zu finden.

Oder doch ins Museum?

Und sollte doch einmal ein Regentag die gute Sommerlaune trüben, dann empfiehlt sich ein Besuch in einem Museum, wie etwa dem Museum in der Stadtgemeinde Horn. Dieses ist jeweils Dienstag bis Sonntag, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Nur noch bis 31. Juli präsentiert Wolfgang Andraschek in einer Sondervitrine einen bunten Querschnitt aus seiner Eisenbahnsammlung. Die weiteren Sonderausstellungen bieten einen Einblick in alte Handarbeitstechniken, gestaltet von der Textilgruppe im Museum unter der Leitung von Heide Manoutschehri oder Berührungspunkte und Objekte im Museum Horn zur Ausstellung "Kind sein" auf der Schallaburg. Zusätzlich werden in sechs Räumen die urgeschichtlichen Funde von Josef Höbarth gezeigt. Die landwirtschaftliche Sammlung Mensch-Boden-Technik bietet einen Einblick in 7.500 Jahre Landwirtschaft. Auch die Horner Stadtgeschichte wird beleuchtet, dem Räuberhauptmann Johann Georg Grasel ist eine eigene Dokumentation im alten Stadtturm gewidmet und das Antikenkabinett birgt außergewöhnliche Funde aus dem griechisch-römischen Mittelmeerraum. Wer Lust auf Museum bekommen hat, der kann sich unter www.museumhorn.at mehr Informationen holen.

Einen Überblick über Konzerte, Events, Theater und mehr bietet auch der wöchentlich aktuelle NÖN- Veranstaltungskalender.