Horner Kulturszene: Ohne Ehrenamtliche geht es nicht!

Als Kulturverantwortlicher der Stadt Horn hat Martin Seidl eine wertvolle Funktion, er ist als Kulturstadtrat Bindeglied zwischen der Stadtgemeinde und der Kultur.Region.Niederösterreich, die mit diversen Workshops oder Vernetzungstreffen die Kulturträger unterstützt.

„Als ehemaliger Lehrer war mir die Vermittlung von Kultur schon immer ein Anliegen“, erklärt Martin Seidl, der als Stadtrat in rund zehn Jahren zur Entwicklung zahlreicher Hotspots beitragen konnte. Er führt das touristische Projekt Stadtsee oder das Kunsthaus Horn mit einem ganzjährigen Veranstaltungskalender an, verweist auf die Horner Festtage oder auf die Kultur im Tonkeller, in dem musikalische Schwerpunkte gesetzt werden. „Das Allegro Vivo-Festival trägt unseren Namen weit über das Waldviertel hinaus“, freut sich Seidl, dass das internationale Festival schon 45 Jahre seine Sitz im Kunsthaus hat.

Ein besonders Anliegen ist dem Kulturstadtrat der Horner Museumsverein mit seinem rund 250 Mitgliedern, von denen 45 bis 50 auch immer aktiv mitarbeiten. Die Stadtgeschichte von Horn bis 1648 wurde in einem über zehn Jahre dauernden Projekt neu aufgelegt und ist als eine der Dauerausstellungen zu besichtigen. Außerdem gibt es laufend Sonderausstellungen mit den unterschiedlichsten Themenschwerpunkten.

Martin Seidl mit einem Ausstellungsstück des Museums Horn. Foto: Edith Hofmann

Wann kommt die Jugend ins Museum?

Großen Wert legt der ehemalige Lehrer auch darauf, der Jugend Geschichte schmackhaft zu machen. „Zum Teil liegt es im Verantwortungsbereich der Schulen, die Jugendlichen für Kultur und Museum zu begeistern. Es bedarf aber auch eines ansprechenden Angebotes, wie etwa die Möglichkeit, die Räumlichkeiten interaktiv mit dem Handy zu besuchen“, ist Seidl überzeugt, dass sich diese Arbeit durch einen Multiplikatons-Effekt lohnt. „Mit dem Mammutpass etwa können Enkel mit ihren Großeltern das Museum erkunden.“ Eine Besonderheit wird im Horner Museum noch geboten: Die Räumlichkeiten können auch für Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern gebucht werden.

Das Museum - und hier auch die Mitarbeit als Ehrenamtlicher - sieht Martin Seidl sehr positiv. „Es schafft besonders für ältere Personen eine Möglichkeit, soziale Kontakte aufrechtzuhalten und bringt eine gewisse Wertschätzung.“ Generell sieht er die Unterstützung durch Freiwillige als unbedingt notwendig, um den Fortbestand von Museen und allen Vereinen auch in Zukunft zu sichern. „Kultur kostet Geld, das wissen alle Beteiligten. Und leider wird das Budget dafür immer kleiner“, bedauert der engagierte Kulturverantwortliche der Stadtgemeinde Horn.