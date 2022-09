Neuer Glanz für Horner Relief

Nachdem den Farben – die Wand steht seit bereits zehn Jahren am Tennisplatz – Wind und Wetter stark zugesetzt hatten, machten sich Peter und Helga Liebhart und Vizebürgermeister Heinz Nagl mit Farben und Malzubhör auf, dem Relief neuen Glanz zu verleihen. An zwei Wochenenden wurde eifrig gepinselt, um die Erhaltung des kulturellen Erbes zu sichern.

Ursprünglich war das Relief des Horner Künstlers Oswald Liebhart von 1974 bis zu dessen Ende im Horner Hallenbad zu bewundern. 2012 wurde es dann gerettet. Übersiedelt wurde das riesige 40 Tonnen schwere Betonrelief aus dem Hallenbad am 14. Dezember 2012 auf den Tennisplatz westlich der Horner Altstadt, wo es noch heute gut zu sehen ist. Das Werk ist in verschiedenen Grautönen, in Blau und in Gelb gehalten, die Farben symbolisieren die Landschaft, das Wasser und die Sonne, berichtet Peter Liebhart, Sohn des Künstlers.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.