Kulturerlebnis Stoitzendorf: Kellergasse als Theater-Kulisse

E in besonderes Kulturerlebnis wurde in der Kellergasse in Stoitzendorf dargeboten. Dabei präsentierten Intendantin Ilse-Vivienne Brunner und ihr Szenentheater-Team an drei Tagen ein Kulturerlebnis aus Musik, Schauspiel und Performance.

Mit „Sie kennan mein Hund ned leidn“ im Orpheum von Winzer Manhart eröffnete das Ensemble den Reigen. Elisabeth Halikiopoulos, Ursula Reicher, Heinz Ditsch, Doktorbrubru und Ilse-Vivienne performten diese Ouvertüre. Winzer Manhart schenkte Wein ein und servierte Stoitzendorfer Häppchen. Das kongeniale Duo Ursula Reicher und Franz Ditsch begeistert mit seinen musikalischen Beiträgen, die alle aus der Feder von Autor DoktorBruBru, dem Gatten der Intendantin, stammen. Man hat schon sehr viel Schrammelmusik und Wienerisches gehört, aber Ursula Reicher ist eine wunderbare Frau mit einer Wahnsinns-Stimme, ausgezeichnet begleitet von Franz Ditsch am Akkordeon. Der Aufwand, der hierfür getrieben wurde, war deutlich spürbar. Durch die hervorragend ausgearbeitete Szenen verdient die „Seelenwanderung“ das Prädikat sehenswert. Und was das Besondere bei diesem Erfolg ist: Diese Produktion wurde vollständig in Regie von Ilse Vivienne und Bruno Brunner realisiert. Im Szenario „Stoitzendorfer Krimi mit Soko Dixie“ ging es am nächsten Abend, nachdem Brigitte Klug und Ilse-Vivienne Brunner das Feuer für die Anderswelt geschürt hatten, drunter und drüber. Musik, Schauspiel und Tanz waren einfach nicht zu bändigen. Den Theaterwirbel machten: SOKO Dixie, die Tänzer SO Swing aus Feldbach, Sonja Bürgermeister, Elisabeth Halikiopoulos, Brigitte Klug, Peter Kandioller, Gebhard Rauscher, Leopold Rupp, Julia Schmid, Margarita Misheva, Birgit Zeder, Günther Bauer, Christian Klug, Christoph und Bernhard Klug, Thomas Rydl, Reinhard Schmuck und Doktorbrubru. „Langweile ist für mich ein Fremdwort“, meinte die quirlige Intendantin des vierten Gastspiels rund um den Kulturkeller. „Manchmal wird es ein bisschen bös, manchmal ein bisschen lieb - so wie der Autor es möchte.“ Die Besucher genossen den Zauber des Ambientes des Kulturkellers. Weine der Winzer Manhart und Kauderer gaben dem Gaumen den absoluten Kick und Haubenkoch Jürgen Wolf rundeten mit seinen Gaumenfreuden den Event ab. Das Publikum zeigte sich begeistert. „Es war sicher nicht das letzte Mal, hier zu performen“, versprach Ilse Vivienne Brunner. Mit der Matinée „Auf den Busch geklopft!“ endete der Event, bei dem Musik, Kunst und Kulinarik eins wurden.