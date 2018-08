In neuem Glanz erstrahlt das Wegkreuz am Brunner Berg – verantwortlich dafür sind Annemarie und Alfred Hauer. Das Ehepaar kümmert sich seit Jahren um die Renovierung von Wegkreuzung und Marterl in der Gemeinde Brunn und trägt so wesentlich zur Erhaltung von Kulturgütern bei.

Schon vor rund 50 Jahren erneuerte das Ehepaar das damals stark verrostete Wegkreuz am Brunner Berg. „Mein Mann war damals Bildungswerkleiter in der Gemeinde. Wir haben das Bild damals heruntergenommen, entrostet und im Rahmen eines Kurses in Oberösterreich neu gemalt“, erinnert sich Annemarie Hauer zurück. Seither bessern es die Hauers immer wieder aus.

Farbloser Lack soll Bild besser schützen

Bei der neuerlichen Restaurierung wurde das Bild mit Ölfarben neu gemalt und dann mit einem farblosen Lack überzogen, um es besser vor Umwelteinflüssen zu schützen. Für die Arbeiten hat die Hobbymalerin, die Hinterglasbilder und Ölarbeiten auf Leinwand herstellt, laut eigener Aussage „schon einige Stunden“ investiert.