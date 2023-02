Geras klingt vor dem Startschuss

Mit einem hochkarätigen Programm kann die Kulturreihe „Geras klingt“ auch in diesem Jahr wieder aufwarten.

Der Startschuss fällt am Sonntag, 12. März, um 17 Uhr mit „Les grandes dames“. Marlies Guschelbauer (Violoncello) und Julia Rinderle (Klavier) widmen sich Komponistinnen von damals und heute.

Mit dem „Aureum Saxophon Quartett“ wird der Reigen am Samstag, 15. April, um 19 Uhr fortgesetzt. Jung, frech und einzigartig vereinen die Musiker Jazz, Welt- und Volksmusik auf höchstem Niveau. Es spielen Martina Stückler (Soprano Saxophone), Johannes Weichinger (Alto Saxophone), Viola Jank (Tenor Saxophone) und Lukas Seifried (Baritone Saxophone).

„Erzähltes und Erlebtes“ ist am Samstag, 6. Mai, um 19 Uhr zu hören, wenn der Gitarrist und Ö1-Radiomacher Helmut Jasber einige seiner schönsten Gitarren Arrangements (von Sting, Schubert, Paganini, Zawinul und Jarrett) präsentiert.

Das „Altenberg Trio“ ist noch vor der Sommerpause am Samstag, 10. Juni, um 19 Uhr, zu hören. Gespielt werden Werke von Gabriel Fauré, George Enescu und Maurice Ravel. Christopher Hinterhuber ist am Klavier, Ziyu He an der Violine und Christoph Brandner am Violoncello zu hören.

Melodien aus Oper und Operette werden von Alexandra Reinprecht (Sopran) und Jörg Schneider (Tenor) am Samstag, 23. September, um 18 Uhr präseniert, wenn die „2 Herzen im 3/4 Takt“ schlagen.

Ziel des Vereins „Geras klingt“ ist es, herausragende Künstler nach Geras zu bringen, aber auch junge Musiker und Kulturschaffende zu fördern. Wunderbare Klänge bezaubern die sanft hügelige, fast schon poetisch zu nennende Landschaft und fügen sich in eine besondere und vielleicht noch nicht bekannte Harmonie.

Kultur für Kinder – und für Erwachsene

Ein besonders Anliegen ist es den Verantwortlichen des Vereins, auch immer wieder einen Programmpunkt zu finden, der speziell für Kinder ein Kulturerlebnis bietet. „Der kleine Prinz“ wird am Samstag, 5. August, um 16 Uhr gespielt. Die Schauspielerin Rita Luksch, der Musiker und Grammy-Gewinner Georg O. Luksch und die Sängerin Amelie Persché schlüpfen in die verschiedenen Rollen und bringen neue Chansons mit Bratsche, Keyboard und Gitarre.

Informationen zu Vorverkauf und Kartenreservierungen sind unter www.geras-klingt.at zu finden.

