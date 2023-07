Mit dem Nightjet nach Amsterdam

Mit dem Nightjet machten sich Schüler der 4. HLWA, begleitet von Klassenvorstand Gernot Blieberger und Claudia Stummer, vom Wiener Hauptbahnhof auf den Weg in Hollands Metropole. Nach vierzehn Stunden Fahrt und einer kurzen Orientierungsphase am Amsterdamer Zentralbahnhof ging es schließlich mit dem Zug weiter ins Hotel, das im Stadtteil Sloterdijk liegt.

Die folgenden drei Tage wurden genutzt, um bei herrlichem Sommerwetter diese faszinierende Stadt etwas kennen zu lernen. Den Anfang machte eine obligatorische Grachtenfahrt. Am nächsten Tag folgte ein Besuch des Nemo Science Museums, das mit Hilfe unzähliger Experimente Einblicke in Naturwissenschaft und Technik gewährt. Mit einem darauffolgenden rund zweistündigen geführten Stadtrundgang konnte Amsterdam noch etwas weiter kennengelernt werden. Den Abschluss des Tages bildete der Besuch des Anne-Frank-Hauses mit einem Blick auf die dunkelsten Kapitel der Geschichte.

Am letzten Tag wurde „This is Holland“, ein 5-D-Kino, besucht. Der virtuelle Flug über die Niederlande wird wohl eine der bleibenden Erinnerungen sein. Nach dem frei gestalteten Nachmittag in der Innenstadt ging es zum Zug, der die Gruppe durch die Nacht von Amsterdam Centraal nach Wien brachte.