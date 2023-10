Programm der Kulturwochen Eggenburg: Aus der Region, für die Region

Die Kultur aus der Region soll im Rahmen der Eggenburger Kulturwochen in den Mittelpunkt gestellt werden. Bereits zum 39. Mal findet die Veranstaltungsreihe des Kulturreferats statt, die sich bis Mitte Dezember erstreckt. Startschuss war am 11. Oktober mit dem tradtiionellen Festakt im Saal der Raiffeisenbank, bei dem auch Ehrungen auf dem Programm standen. Die musikalische Umrahmung wurde von der Direktorin der Musikschule, Andrea Binder, und ihren Musikerinnen gestaltet.

Von Lesung bis Charity und Weintaufe

Bürgermeister Georg Gilli hob die bereits langjährige Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank hervor „die nicht selbstverständlcih ist“. An hochkarätigen Veranstaltungen - begonnen mit der Ausstellung von Karl Korab im Raiffeisengebäude, die im Rahmen der Eröffnung auch besichtigt werden konnte - werden Theater, Vorträge, Konzerte, Kellergassenkulinarium, Charity-Veranstaltungen, Lesungen und vieles mehr für alle Altersgruppen geboten. „Künstlen und Kulturschaffenden aus der Region wird jedes Jahr im Herbst bei uns eine Bühne geboten, um ihr Können unter Beweis zu stellen. In vier Jahren haben wir in Eggenburg die 750-Jahr-Feier. Auch hierfür können bereits Ideen eingebracht werden“, rief der Bürgermeister das Jubiläum der Stadtmauerstadt Eggenburg in Erinnerung.

Vizebürgermeister und Organisator Josef Kirbes stellte die zahlreichen Vereine und Organisationen in den Mittelpunkt, die einen solchen Veranstaltungsreigen überhaupt erst möglich machen.

„Ich bin mehr als beeindruckt von den über 40 Veranstaltungen“, betonte Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer die Vielfalt der künstlerischen Aktivitäten und der Künster in der Region allgemein. Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall meinte: „Kunst und Kultur erweitert den Horizont“, und verwies darauf, dass es viele Perspektiven bei der Betrachtung eines Bildes zu berücksichtigen gäbe.

Ehrungen und Auszeichnungen beim Festakt

Der Rahmen des Festaktes wurde auch zur Überreichung von Ehrungen genutzt. Allen voran wurde Juniorbibliothekar Jonathan Brandstetter mit einer Urkunde für sein großes Interesse für die Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet. Die musikalischen Schwestern Irmgard (Querfllöte) und Ulrike Winter (Trompte) erhielten für ihre hervorragenden Leistungen bei diversen Wettbewerben Ehrenurkunden.

Eine besondere Wertschätzung wurde dem 2011 verstorbenen Ernst Degaspari mit der Benennung einer Straße im Gemeindegebiet zuteil. Johann Junek, den mit dem Künstler eine fast 30-jährige Freundschaft verband, hob in seiner Laudatio das Wirken Degasparis hervor. Dieser schuf über 30 Zyklen und zahlreiche Einzelwerke. 1980 war er maßgeblich an der Gründung des „Haus des Friedens“ in Eggenburg beteiligt. Für die Anerkennung des Verstorbenen dankten Tochter Klara und Enkel Aaron Degaspari.

Einen Höhepunkt der Veranstaltung bildet die Überreichung des „Goldenen Ehrenzeichens“ der Stadtgemeinde Eggenburg an den „archäologischen Glücksritter“ Johannes Tuzar, der bereits als 15-jähriger an Ausgrabungen teilnahm und sein ganzes Leben der Erkundung und Erforschung von Fundstücken widmete und widmet und seit 1999 dem Krahuletz-Museum als Direktor vorstand, ehe er die Verantwortung für die wertvollen Sammlungen in diesem Jahr an Susanne Stökl übergab. Und wer Johannes Tuzar nicht von einem Museumsbesuch kennt, dem ist er bestimmt als „Kardinal“ des Mittelalterfestes ein Begriff.

Über 40 Veranstaltungen bis Mitte Dezember

Einige der abwechslungsreichen Veranstaltungen der Kulturwochen Eggenburg: Konzert mit Anita Horn und Lisa Stern im Lindenhof am 25. Oktober; die Themenführung „Mythen, Märchen und Sagen am 6. November; das Konzert für Kinder und Eltern „Spirit of Disney“ am 11. November in der Stadthalle; Weintaufe und Kellergassenkulinarium in der Kellergasse Stoitzendorf am 17. November; Adventzauber und Adventmarkt am Hauptplatz und im Pfarrhof vom 24. bis 26. November; Benefizkonzert mit „Kantonacoustiv“ am 9. Dezember im Lindenhofsaal. Alle Termine sind auf der Homepage der Stadtgemeinde Eggenburg aufgelistet.