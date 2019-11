Und das begeisterte junge Publikum feierte die Musiker, darunter auch Gattin Sabine als kongeniale Sängerin und seine zwölf-jährige Tochter „Flo“(rentine), die mit Sarah Connors elegischem Lied „I will, dass ihr feierts“ bzw. mit ihrem selbst auf der Ukulele begleiteten Song von der „Hernalser Oma“ großes Talent und Mut bewies.

Schon bei der Einleitung mit Resetarits‘ Hit „I hör di klopf’n“ beeindruckte Drummer Max Neubauer die Zuhörer mit harten Rhythmen. Greylinger-Kumpel Michi Scheed entlockte seiner Gitarre bei den Austropop-Hits von Fendrich, Ambros, STS, Danzer und Hirsch auch diesmal tolle Sounds und Bandleader Rainer Greylinger bewies - unterstützt von Werner Grolly am Kontrabass - bei seinen Songs Begeisterung, Professionalität und in seiner Moderation Einfühlungsvermögen. Das gilt insbesondere auch für seine Gedanken und Lieder für seine Familie, die ihn bei seinen vielen Projekten stets unterstützte, aber auch für die Eigenkompositionen der Gruppe in Zusammenarbeit mit Freunden.

„Am schönsten ist es, wenn wir zusammen spielen“, meint Tochter Flo, die sich zu ihrem 13. Geburtstag etwas wünschen durfte. Das Publikum aber wünschte sich mit „Standing Ovations“ viele Zugaben.