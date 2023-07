Bezirk Horn: Waldbrandverordnung in Kraft

Die Bezirkshauptmannschaft Horn hat am 7. Juli forstpolizeiliche Maßnahmen zur Verhinderung von Waldbränden im Verwaltungsbezirk Horn verordnet. In den Waldgebieten des Bezirkes sowie in deren Gefährdungsbereichen ist demnach jegliches Feuerentzünden und das Rauchen verboten. Der Gefährdungsbereich ist laut Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall überall dort gegeben, wo die Bodendecke oder die Windverhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder das Übergreifen eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen.

Es steht jedem Waldeigentümer frei, dieses Verbot in geeigneter Weise ersichtlich zu machen. Übertretungen dieser Verordnung werden mit Geldstrafen bis zu 7.270 Euro oder mit Arrest bis zu vier Wochen bestraft.