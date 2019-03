Die Stadt Horn wird im Jahr 2019 zum Ausstellungsraum – verantwortlich dafür zeichnet der Fotoklub der Volkshochschule Horn, der heuer sein 60-Jahr-Jubiläum feiert.

Kunst im öffentlichen Raum ist dabei im Jubiläumsjahr eines der Hauptanliegen des Vereins, erzählt Obmann Manfred Wazlawik. Geplant ist, von 13. Juni bis 8. September Aluminiumbilder im Stadtpark zu zeigen. Außerdem werden von 12. September bis 27. Oktober in der Allee in der Hamerlingstraße sowie in Geschäftsauslagen der Stadt Leinenbilder im Großformat gezeigt. Die Aluminiumbilder im Stadtpark sollen mittels Aluschiene auf Holzstehern angebracht werden. Ein ähnliches Projekt sorgte in der Stadt Baden bereits für großes Aufsehen.

Regionalmeisterschaft heuer in Horn

Entstanden ist die Idee, Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren, aber bereits früher. Schon beim 55-Jahr-Jubiläum im Jahr 2014 hat der Fotoklub mit Bannern auf sich aufmerksam gemacht¨– allerdings eine Notlösung: „Auf die Banner mussten wir in Ermangelung von Ausstellungsmöglichkeiten in der Innenstadt zurückgreifen“, erinnert sich Wazlawik. Danach sei man aber häufig positiv auf die Aktion angesprochen worden. Daher war der Entschluss, die Leistungen des Fotoklubs nicht hinter verschlossenen Türen, sondern im öffentlichen Raum zu präsentieren, rasch gefasst.

Im Jubiläumsjahr gibt es aber noch zahlreiche weitere Aktivitäten, die seit rund einem Jahr vorbereitet werden. So ist etwa eine Jubiläums-Festschrift geplant, die bei der Eröffnung der Jubiläumsausstellung am 11. April, 19.30 Uhr, in der Kulturparkhalle im Museum Horn präsentiert werden wird. Außerdem wird heuer in Horn die Regionalmeisterschaft 2019 durchgeführt. Dabei werden in drei Teilbereichen („Landschaft/Architektur“, „Bunt“ und ein freies Thema) Einzelsieger sowie ein Gesamtsieger ermittelt. Präsentiert werden die Sieger dann bei einer Abschlussveranstaltung im November.

Der Verein besteht derzeit aus 28 Mitgliedern. Neue Mitglieder – auch ohne große Fotovorkenntnisse – sind laut Wazlawik bei den alle 14 Tage stattfindenden Treffen gerne gesehen. Außerdem bietet der Verein laufend Workshops an und führt gemeinsame Ausflüge durch.

Gegründet wurde der Fotoklub 1959 mit damals bereits 25 Hobbyfotografen, die erste Ausstellung – mit bereits 50 Ausstellern – fand dann 1961 im Vereinshaus statt. Seit der zweiten Ausstellung 1964 tritt der Fotoklub alle fünf Jahre mit einer Ausstellung an die Öffentlichkeit.

Wazlawik führt Verein seit dem Jahr 2000

Seit 1998 gehen der Fotoklub und der 1985 gegründete Fotolaborklub gemeinsame Wege. Im Jahr 2000 übernahm Wazlawik die Leitung des Vereins, die er seither –mit kurzer Unterbrechung – innehat. 2009 ist das 50-Jahr-Jubiläumsprogramm kulturelles Begleitprogramm der NÖ Landesausstellung in Horn, Raabs und Tel . Damals knüpften die Horner Fotografen auch Kontakte ins Ausland, die heute noch intensiv gepflegt werden. Ein weiterer Höhepunkt der Vereinsgeschichte war die Aussrichtung der Österreichischen Staatsmeisterschaft für künstlerische Fotografie im Horner Kunsthaus.