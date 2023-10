Gewinnspiel: Mit der NÖN zur „Scottish Music Night“

„Scottish Colours – Music aus den Highlands“ präsentiert der Verein „Kunst im Tonkeller“ am Freitag, 13. Oktober, im Tonkeller. Obmann Emmerich Meixner dazu: „Mit dem Spitzen-Piper Calum Stewart und Sylvain Quere am Bouzouki und der jungen, wunderbaren und ausgezeichneten Sängerin Ellie Beaton im Duo mit dem Gitarristen Gillie O`Flatherty können wir ein traumhaft schönes Line-Up präsentieren!“ Los geht's um 20 Uhr.

Wie bei der seit vielen Jahren bekannten und beliebten „Scottish Colours Music Night“ wird mit gleich zwei Konzerten an einem Abend tolle Musik aus den Highlands geboten. Der Name „Scottish Colours“ spielt auf die Farben des Herbstes und vor allem auf die vielfältigen „Farb-Schattierungen” der schottischen Musik an, erklärt Meixner. Die schottischen Musiker begeistern ihre Fans weltweit als Top-Act. Mit ihrer Besetzung zaubern die Musiker einen akustischen, einzigartigen Sound-Teppich. Johannes Lehr ergänzt: „Calum Stewart kommt mit sehr vielen Vorschuss-Lorbeeren nach Österreich und garantiert eine äußerst dynamische Show in bester schottischer Tradition.“ Zudem sei die Vermählung der schottischen, irischen und bretonischen Tradition eine große Bereicherung ihres Repertoires.

Karten unter: info@kulturimtonkeller.at im VVK 19 Euro, an der AK 22 Euro. Vorteilspreis für Mitglieder: 15 Euro.

NÖN-Kartenverlosung

Die Horner NÖN verlost dafür 3x2 Karten. Interessenten können bis Donnerstag, 12. Oktober, 12 Uhr, eine E-Mail an redaktion.horn@noen.at mit Namen, Adresse, Telefonnummer und dem Kennwort „Scottish Colours“ senden. Rechtsweg ausgeschlossen