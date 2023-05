Kunst im Horner Tonkeller: Musik-Reise rund um den Globus

„Eric, Lisa, Claudia und Daniel werden euch bestens unterhalten,“ kündigte Johannes Lehr vom Veranstalterteam K.i.T an. Und er sollte recht behalten. Mit Ausgewöhnlichen Stimmen, großartiger Instrumentenbeherrschung und mit fein abgestimmten Harmoniegesang beeindruckten die Singer Songwriter Eric Marlyn-Spitzer & Lisa Stern begleitet von Claudia Ulmer und Daniel Maurer im ausverkauften Tonkeller ihr Publikum.

Das Ensemble rund um Eric Spitzer-Marlyn und Lisa Stern servierte eine bunte Melange aus World Music, Folk und Eigenkompositionen - und das mit strahlender Bühnenpräsenz, Vielfalt und Virtuosität. Von erstklassig gecoverten Songs und Eigenkompositionen vom Feinsten über handgemachten Rock bis hin zu Blues and Soul stand alles auf dem Programm.

Stimmen und Gitarrenklänge verschmolzen

Gestartet wurde mit El Salinero und Casa de Rafa, dann folgten Chansons und fetzige Musik aus der Feder von Eric Spitzer-Marlyn. Mit ihrer charmanten Art führte Lisa Stern durch das Konzert. Die vier kongenialen Musiker nahmen die Konzertbesucher mit auf eine musikalischen Reise um den Globus, von Österreich bis Ecuador, von Zimbabwe bis Irland.

Dieses Konzert war einer der Höhepunkte der Veranstaltungsreihe von K.i.T., denn die Musiker trumpften mit allem auf, was sie zu bieten hatten. Marlyn&Stern Arrangements versprühen pure Freude an der Musik. Das Publikum lehnte sich zurück und genoss die Auszeit, um vollends in ein Kaleidoskop aus Stimmen und Gitarren-Klängen einzutauchen.

Die finale Session auf der Bühne bildet traditionell den Höhepunkt des Konzerts. Angesichts des musikalischen Feuerwerks, das die Künstler dabei entzündeten, kannte die Begeisterung der Zuhörer keine Grenzen. Äußerst dankbar für den wunderbar unterhaltsamen Abend erklatschte sich das Publikum von den sichtlich erfreuten Künstlern noch zwei Zugaben: Under African Skies von Paul Simon und Fix you von Coldplay.

