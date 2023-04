M.ars Meiseldorf: Grenzen überschritten und verwischt

Seit Sommer 2015 arbeiten Irmie Vesselsky und Wolfgang Kühn an einem gemeinsamen Projekt. Vesselsky verlässt dabei ihre englischsprachige Domäne und wagt sich in die Wildnis der (Waldviertler) Mundart, der bislang maximal sprechsingende Mundartpoet Kühn findet plötzlich Gefallen am Singen. Da wurden mutig und frech Grenzen überschritten und verwischt. Das Englische und das Waldviertlerische verschmolzen zu einer Neuheit, musikalisch auf kongenialen Pianohänden getragen.

Bürgermeister Niko Reisel, Wolfgang Kühn, Margareta Winkelbauer, Irmie Vesselsky, Andrea und Erich Piffl (v.l.). Foto: Eduard Reininger

Neben der Performance der Extraklasse von Irmie Vesseelsky und Wolfgang Kühn präsentierte Margareta Winkelbauer im Rahmen einer Ausstellung ihre Werke. „Das Licht ist eine Königin, und man spürt in ihm das Glück und die Klarheit“, meint Erich Piffl. Diese Worte spiegeln das Leben und Werk von Winkelbauer wider. Die Malerin kam 1976 ins Waldviertel und erlebte das seltene Glück eines erfüllten Berufslebens. Sie beginnt mit Enkaustik- und Aquarellbildern, später kleinformatige Acrylmalereien. Mit Ende ihres Berufslebens hat sie im eigenen Atelier im Mostviertel den Mut zu großen Formaten gefunden. Mit ihrer Malerei wolle sie keine Gefühle ausdrücken oder sich interpretieren. Sie habe gelernt, für sich, und nur für sich, zu malen. „Wenn es jemandem gefällt, mag es mir recht sein“, zeigte sich die Künstlerin selbstbewusst. Winkelbauer zeigt ihre Arbeiten bei Ausstellungen, von denen vor allem ihre Beteiligungen bei Veranstaltungen das kunstinteressierte Publikum auf sie aufmerksam werden ließ.

