Röhrenbacher Kinder lebten Kreativität

„Kleine Kinder, große Talente“ - mit diesen Worten lässt sich das Künstlerfest vor der Bürgerspitalskirche wohl am besten zusammenfassen. Ein Jahr wurde gemalt, gebastelt, gesungen, beobachtet, gestaunt und natürlich Kreativität gelebt. Das Ergebnis wurde in einer Ausstellung zusammengetragen und im Rahmen eines Familiennachmittags den Eltern und geladenen Gästen präsentiert.

Begleitet mit Barockmusik traten die kleinen Künstler vor ihr Publikum. „Im Mittelpunkt stehen heute die Kinder“, meinte Bürgermeister Gernot Hainzl. Anschließend interviewten drei Kinder Landtagsabgeordneten Franz Linsbauer und Bezirkshauptmann Stefan Grusch. Die Aktivitäten im Kindergarten präsentierte die Leiterin Claudia Hüttl. „Malen und Gestalten sind für die Bildung von Kindern so elementare Grundlagen wie Spielen, Bewegung oder Musik. Mit Farben, Fingern, Pinseln und Formen erschließen sich Kinder kreativ ihre Welt. Es war spannend zu sehen, wie kreativ die Kinder an Aufgaben herangingen“, sagte sie. Die Mamas und Papas umrahmten musikalisch das Fest. In der Bürgerspitalskirche konnten die Bilder der Kinder bewundert werden. Das Team des Elternverein verwöhnten kulinarisch die Gäste.