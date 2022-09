Volksschule Röhrenbach: Tauben für den Frieden

Passend zum Jahresthema „Randerscheinungen“ beteiligten sich die Kinder der Volksschule Röhrenbach am weltweit ausgeschriebenen Kreativprojekt von Jane Goodall zum Weltfriedenstag. In Wischtechnik wurden die Tauben gekonnt in Szene gesetzt.

