Meiseldorf: „Schon das ganze Jahr geplant“

19. Februar, 19 Uhr

Katharina Grabner-Hayden, Kabarett - Lesung

gleichzeitig: Franz Pass, Fotografie

2. April, 19 Uhr

da Jo & El Tobo + Wödunter-Gang Band

gleichzeitig: Claudia Hüttl, Aquarelle, Akrylbilder

07. Mai, 15 Uhr

RBO-Frühlingsausfahrt

18. Juni, 19 Uhr

The Gössl Brothers „Tribute to the Beatles“

gleichzeitig: Regina Fraberger-Kruschina, Bilder

6. August, 17:30 Uhr

Open Air Wein4tler Brass, Zappa & Judith Hauk

17. September, 19 Uhr

Anita Horn, Konzert

gleichzeitig: Sonja Postl, Bilder

29. Oktober, 19 Uhr

Bauchgefühl

gleichzeitig: Renate Kaufmann, Seelenbilder