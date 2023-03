Die Kinder aus der 1b-Klasse gestalteten ein aufwändiges Bild zu diesem Buch, das aufzeigt, dass man Menschen, die in Not sind, hilft und dass man nicht nur an sich selber denken darf. Wasser in Panart-Malerei, ein Holzstamm und eine liebevoll gestaltete Katze wurden zu einem Gesamtbild gefügt. Die Kinder waren mit Begeisterung bei der Sache. Das Thema „Bodenversiegelung“ wurde im Vorfeld besprochen.

Melissa Palasova, Jasmin Becker und Viktoria Cermak mit der Illustration des Buches „Komm, sagte die Katze“. Foto: privat, privat

