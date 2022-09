Keltische Magie im Tonkeller

„Magic Duos“ Hannah Rarity & Heather Cartwright und Fraser Fiefield & Graeme Stephen gastierten im Tonkeller des Kunsthauses. Tour Leiter Dietmar Haslinger organisiert seit 15 Jahre Konzerte im Rahmen „Contemporary Celtic Music from Scotland“, begrüßte die Konzertbesucher und berichtete über die Tournee der Musiker durch Europa.

„Der Auftritt der ,Magic Duos‘ ist das Abschlusskonzert der 6.500 km Reise durch die Lande“, erklärte Dietmar Haslinger. Die grandiose Sängerin Hannah Rarity, begleitet von Heather Cartwright an der Gitarre, eröffnete den speziellen Abend. Im zweiten Teil des Konzertes sorgten Fraser Fifield & Graeme Stephen, die vermutlich zu den besten Acts der Szene zählen, mit dem Arsenal von Fifields Blasinstrumenten wie Low Whistle, Dudelsack, Kaval oder Saxophon mit Zuhilfenahme von Loops & Electronics für Aufsehen. Sie erzeugten Sphären, die mit Stephens hypnotischer Gitarren-Arbeit zu einem noch nie gehörten Sound-Teppich verwebt wurden. Was dabei heraus kam, war eine Reise von andalusischen Cafés über osteuropäische Zigeuner-Hochzeiten und indische Ashrams zu keltischen Steinkreisen der schottischen Highlands, und das alles eingebettet in der Spontanität des Jazz-Ethos.

Nächstes Highlight der Konzertreihe vom Verein Kultur im Tonkeller im Rahmen der Bühnenwirtshäuser ist der Auftritt der drei Austropopper der Sonderklasse Ulli Bäer, Matthias Kempf und Andy Baum am Samstag, 15. Oktober um 20 Uhr im Tonkeller. Karten: Vorverkauf 19 Euro, Abendkasse 22 Euro, für Mitglieder des Vereins K.i.T. 15 Euro. Karten unter: www.kulturimtonkeller.at/karten.

