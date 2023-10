Kattau: Der Titelverteidiger kuppelte am Besten

Die Freiwillige Feuerwehr Kattau organisierte im Rahmen ihres Oktoberfestes im Pfarrhof den zweiten Kattauer Kuppelcup. Insgesamt zehn Bewerbsgruppen aus Röschitz, Kottingneusiedl, Reinprechtspölla, Sallapulka, Stranzendorf, Kainreith, Zogelsdorf, Klein-Meiseldorf und zwei Gruppen aus Kattau nahmen am Bewerb teil.

Reinhard Haslinger, Herbert Führer und Michael Delugan bewerteten die Ausführungen. Nach den beiden Grunddurchgängen lieferten sich die bestplatzierten Mannschaften ein spannendes K.O.-Duell. Am Schluss setzte sich die Bewerbsgruppe der Feuerwehr Sallapulka wie im Vorjahr in einem spannenden Finale als Sieger durch. Im Anschluss feierten hunderte Gäste beim Oktoberfest der Feuerwehr Kattau mit Weißwurst, Stelze, Maß und Co. Der Reinerlös dient dem Ankauf von Schutzausrüstung.