Kühnring: Zu „Damenspitzerl" verführt

Lydia Prenner-Kasper verführte mit unnachahmlichen Charme die Besucher raus aus dem grauen Alltag und hob ab in die Höhen eines glücklich beschwingten Damenspitzerls! Mit Geschichten aus dem Alltag sprach sie wohl so mancher Zuseherin aus der Seele und auch so manchem Mann durfte die eine oder andere Geschichte bekannt vorgekommen sein. Die Künstlerin gab dabei nämlich einen Einblick in ihr Leben als berufstätige Mutter von drei Kindern und Ehefrau und nahm sich - wie gewohnt - kein Blatt vor den Mund. Dass Lydia Prenner-Kasper mit ihrem Programm genau den Humor-Nerv ihres Publikums traf, zeigte sich nicht nur während der Vorstellung, bei dem es viele Lacher und noch mehr Applaus gab. Das Damenspitzerl ist nämlich die Königsdisziplin des Genusses, hervorgerufen durch perlende Aperitifs, durch den gnadenlos mitreißenden Humor einer Damenrunde oder mittels eines gut gebauten Hormonhelden im weiblichen Sichtfeld.

Bei der anschließenden Autogrammstunde bildeten sich Schlangen, da viele die Chance nutzen wollten und neben einem Autogramm oder Selfie auch ein paar Worte mit der Künstlerin wechseln wollten. Auch hier ließ sie keine Wünsche offen und sorgte so noch für den einen oder anderen Lacher und somit auch für einen gelungenen Abschluss eines großartigen Abends.

