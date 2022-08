Top-Kabarett auf der Garser Burg

Klaus Eckel sorgte für pausenlose Angriffe auf die Lachmuskeln. Foto: Rupert Kornell

Als ein Zuruf aus dem Publikum „Wegen der Burg!“ kam, nickte er nur. „Ich muss ihnen schon sagen, das ist der schönste Ort, wo ich je gespielt habe.“ Damit fing er natürlich alle sofort ein, besonders Bürgermeister Martin Falk und Vize Paula Uitz sowie dessen Kollegen Christian Krottendorfer und Niko Reisel aus Röschitz bzw. Meiseldorf und viele, viele mehr.

Der Name des Programms entsprach genau dem, was man von ihm erwartete: „Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“. Und im Eilzugstempo rasselten Pointen auf die Zuhörer nieder, Lachstürme und Applaus waren gerade noch unterzubringen, denn schon wartete die nächste pointierte Ausführung über Familie, Kinder, Politik, Schule und Psychologie. Natürlich hatte er eine Begründung für sein Tempo: „Rede ich so wie der Otto Schenk, sind wir gerade zu Weihnachten fertig.“ Eine Talentprobe im Vorprogramm gab Alex Lovrek ab.

Nahezu ausverkauft war der Abend auf der Burg Gars mit der bayrischen Kabarettistin Martina Schwarzmann. Foto: Rupert Kornell

„Ganz einfach“ hieß tags darauf das neue Programm der bayrischen Kabarettistin Martina Schwarzmann . „Dabei hab ich mir vor zwei Jahren gedacht: „Warum ein neues Programm schreiben? Was ist, wenn wegen Corona alle sterben? Wozu dann?“ Mit dem für sie typischen schwarzen Humor und skurillen Gedanken sparte sie den ganzen Abend hindurch nicht und erntete von den weit über tausend Gästen auf der Tribüne immer wieder Zwischen- und zum Schluss tosenden Applaus.

Im Mittelpunkt standen Erzählungen über ihre Familie und da wiederum über ihre vier Kinder. „Beim Homeschooling habe ich den Lehrplan gekürzt. Ich dachte, wozu das alles lernen, ich habe mir auch nicht so viel aus meiner Schulzeit gemerkt.“ Auch über alltägliche Begebenheiten auf ihrem Bauernhof und in ihrem Dorf wusste sie umwerfend komisch auch in Liedform zu erzählen – und alles im (wunderschönen) bayrischen Dialekt: „Ich rede nur im Dialekt, denn ich habe gar nicht die Muskeln im Mund für Hochdeutsch.“ Und auch über die Essgewohnheiten in der Familie: „Wir essen klimaneutral, nämlich Rehe aus unserem Wald, damit die die jungen Bäume nicht abfressen und der Wald wieder nachwachen kann.“

