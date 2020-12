Die Sprengel Röschitz und Burgschleinitz-Kühnring spenden jeweils 300 Euro für diese Aktion, der Sprengel Meiseldorf sogar 1.200 Euro. Auch der Bezirksverein steuert 300 Euro zur Gesamtspende bei.

Wie schon vor zwei Jahren, als das Ö3 Weihnachtswunder in St. Pölten stattfand, hat die Landesspitze der größten Jugendorganisation im ländlichen Raum ihre Mitglieder und Funktionäre zu einer gemeinsamen Spende aufgerufen. Sämtliche Einnahmen kommen dabei dem Licht ins Dunkel Soforthilfefonds für Familien in Not in Österreich zugute.

„Für uns war klar, dass wir auch heuer wieder einen Beitrag zu dieser tollen Aktion leisten wollen“, erklärt Andreas Stefan, Obmann des Landjugend Bezirks Eggenburg. „Wir mussten heuer leider auf einige unserer Aktivitäten verzichten, doch manche Familien haben mit viel größeren Problemen zu kämpfen“, ergänzt Bezirksleiterin Veronika Döller.

Tassen im Design des Weihnachtswunders

Um einen Anreiz für ihre Vereine und auch Einzelspender zu schaffen, hat sich die Landjugend etwas ganz Besonderes überlegt: Pro Spende von 15 Euro bekommt man eine Emaille-Tasse im Weihnachtswunder-Design samt Autogramm von Ö3-Moderatorin Gabi Hiller geschenkt. „Die Kosten für die Tassen übernimmt die Landjugend Niederösterreich. Die Spenden kommen also zu 100 Prozent dem Ö3 Weihnachtswunder zugute“, versichert der aus Brunn stammende Landesobmann Norbert Allram.

2018 spendete die Landjugend Niederösterreich in Summe 42.350 Euro. „Man darf gespannt sein, welche Summe in diesem für Viele so schwierigen Jahr 2020 zusammenkommt. Vielleicht folgen ja auch viele andere Leute unserem Beispiel“, hofft Landjugend-Vertreter Thomas Zeitelberger.