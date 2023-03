Theater in Röschitz: 100.000 Euro als Hochzeitsgeschenk

„Wir sind eine junge Landjugend Truppe und begeisterte Theaterspieler, die sich in viele Proben gestürzt haben. Jetzt ist es so weit und wir haben endlich Premiere“, so die Landjugend Röschitz. Die Besucher erlebten ein wahres Feuerwerk an Dialogen, die die Lachmuskel der kleinen und großen Gäste strapazierten. Das intensive Proben des Lustspiels „Das begehrte Hochzeitsgeschenk“ hatte sich sichtlich gelohnt, denn die talentierte Truppe erhielt wiederholt Szenenapplaus während der gesamten Aufführung. Dabei kommt es den Akteuren und Regisseur Hans Stift besonders darauf an, keinesfalls mit derben Späßen seichte Unterhaltung zu bieten. Deshalb steht die Aufführung durchwegs auf hohem Niveau.

Happy End für alle geboten

Zum Inhalt: Ein ganz schön sauberes Schlamassel - um die Renovierungspläne für seine mittlerweile veraltete Frühstückspension in Angriff nehmen zu können, müsste Johnny Winter bei der Bank einen Kredit aufnehmen. Seine langjährige Haushälterin Burgl und sein Onkel Gustav raten ihm allerdings etwas anderes. Er solle heiraten, denn dann würde er von der in Kanada lebenden Tante Emma ein Hochzeitsgeschenk in Höhe von 100.000 Euro erhalten. Vom Heiraten will Johnny allerdings nichts wissen. Sein Herz hängt immer noch an Uschi, seiner großen Liebe. Nur: Die ist seit einem Jahr verschwunden. Auch das gute Zureden von seinem Freund Tom, mit Heiraten an Geld zu kommen, hilft nichts. Der würde ihn nämlich gerne mit Annerl verkuppeln, samt ihrer stattlichen Mitgift. Schließlich ist sie die Tochter des Bauunternehmers Max Stubenhofer. Doch von dem einfach gestrickten Annerl will der Johnny schon gleich gar nichts wissen. Da werden die praktisch veranlagte Burgl und Onkel Gustav aktiv. Ohne Johnnys Wissen teilen sie Gustavs Schwester Emma in einem Brief mit, dass Johnny vor drei Wochen geheiratet habe.

Was die beiden allerdings nicht ahnen, ist dass die spendable Tante ein Hochzeitsfoto wünscht, und zudem beabsichtigt, das junge Paar zu besuchen. Und grad, weil alle meinen, der Tante Emma ein X für ein U vormachen zu müssen, stecken sie ziemlich bald in einem sauberen Schlamassel. Schlussendlich findet sich eine für alle befriedigende Lösung. Die Akteure Lukas Othilinger als Jonny Winter, Besitzer einer Frühstückspension, Florian Weinkopf als Onkel Gustav, Katharina Frischauf als Haushälterin Burgl, Johannes Kölbl als Jonnys Freund Tom, Celina Puhwein als Uschi, Lukas Aufmesser als Bauunternehmer Max, Christa Kölbl als dessen Tochter Annerl, Julia Kratzer als Tante Emma begeisterten mit vortrefflicher Mimik das Publikum.

Noch sechs weitere Vorstellungen folgen

In der Pause konnten sich die Zuschauer bei Getränken und einem Imbiss am Theaterbuffet der Landjugend schadlos halten. Nach fast drei Stunden Spielzeit war (leider) Schluss, die „Laienspielgruppe“ erhielt verdient einen langanhaltenden und tosenden Applaus. Anstelle eines Eintrittsgeldes war eine Spendenbox aufgestellt. Wie jedes Jahr unterstützt die Landjungend mit den Einnahmen der Theateraufführungen soziale Projeket. Heuer sind dies das Projekt „Save a Soul“ in Kenia und der Verein „Ich bin Ich“.

Weitere Aufführungen gibt es am: Sa.11.03. 19 Uhr, So.12.3. 18 Uhr, Fr. 17.3. 19 Uhr, So. 19.03. 18 Uhr, Sa. 25.03. 19 Uhr und So. 26.03. 18 Uhr - Eintritt freie Spenden. Um Reservierung wird bei Walter Stift unter 0680/2062412 in der Zeit von Do. und Fr. von 17 bis 20 Uhr gebeten.

