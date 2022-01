„Garser Krimi“ ist im TV zu sehen

„Es war eine total nette Truppe“, erinnerte sich Rudi Mück an die Dreharbeiten 2020 in seinem Haus (und jene bei Heinz Nichtawitz und in der Kurkonditorei Ehrenberger) in Gars. Für den ORF wurde dort der Landkrimi „Vier“ gedreht, der am Dienstag, 18. Jänner, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen ist.

„Drei Tage waren anberaumt, am dritten musste wegen Corona abgebrochen werden“, erzählt er weiter. Und weiß auch von einer lustigen Begebenheit zu berichten: „Der Film spielt in der Zeit des Hochwassers, also setzte man meinen Garten unter Schlamm. Das hat mich zuerst etwas aus der Fassung gebracht, aber nach ein paar Wochen war nichts mehr davon zu sehen. Es war ein guter Dünger …“

Die Handlung: Ein Familienvater hat sich nach dem spurlosen Verschwinden seiner Tochter vor 20 Jahren erhängt, die Mutter ist weggezogen. Ein praktischer Arzt aus Wien bezieht mit seinem Lebensgefährten das verwunschene Haus. Zunächst scheint sie die ma kab re Vorgeschichte nicht zu kümmern, bis auch sie die Vergangenheit einholt.