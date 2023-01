Bezirk Horn: "Adrenalin-Kick" bei FPÖ, lange Gesichter bei ÖVP

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Großer Jubel brach im FPÖ-Bezirksbüro bei der Verkündung der ersten Hochrechnung um 17 Uhr aus. "Da ist mir ordentlich das Adrenalin eingeschossen", zeigte sich Spitzenkandidat Klemens Kofler euphorisch. Kein Wunder: Die FPÖ erreichte im Bezirk satte 221,13 Prozent Bei der Wahl 2018 waren es noch 11,72. Das gute Ergebnis sei das Resultat des Einsatzes seiner Funktionäre, die bis zuletzt tollen Einsatz ("Der hat das fehlende Geld wett gemacht) gezeigt hätten.

Schwer enttäuscht zeigte sich hingegen ÖVP-Spitzenkandidat Franz Linsbauer über das Ergebnis der ÖVP mit 53,55 Prozent (-11,46 Prozentpunkte). Gerade angesichts der guten Arbeit, die von den ÖVP-Bürgermeistern im Bezirk Horn geleistet werde und der tollen Unterstützung der Funktionäre schmerze das Ergebnis sehr. Es sei schade, dass diese Arbeit bei der Landtagwahl nicht geschätzt würde, bundespolitische Aspekte aber wohl entscheidend gewesen seien. Aber: "Das will ich nicht als Ausrede für das Ergebnis, das sehr schmerz sehen."

Weiter verloren hat die SPÖ auf den neuen historischen Tiefststand von 14,03 Prozent (-1,77 Prozentpunkte). Er sei darüber sehr enttäuscht, meinte Spitzenkandidat Josef Wiesinger in einer ersten Stellungnahme. Alles weitere werde man morgen in den Gremien besprechen.

Einen kleinen Zugewinn von 4,08 Prozent bei der Wahl 2018 auf 5,43 Prozent verzeichneten die Grünen unter Spitzenkandidat Walter Kogler-Strommer. Größer als die Freude über den Zugewinn ist aber das Unverständnis über das gute Abschneiden der FPÖ: „Wenn man schon aus Protest eine Partei nicht wählt, gibst es ja drei, vier Alternativen. Aber dass man jemand so forciert, der kein Programm hat, der in so vielen Bereichen gegen alle anderen arbeitet, dafür fehlt mir das Verständnis. Aber der Wählerwille ist zu akzeptieren“, sagt Kogler-Strommer.

Noch besser schnitten die NEOS ab. Sie steigerten sich mit Spitzenkandidat Matthias Laurenz Gräff von 3,4 Prozent auf 4,87 Prozent. "Ich sehe dieses Ergebnis aber als einen guten Auftakt für die kommenden Landtagswahlen und als Bestätigung unseres Wachstums", sagt Gräff.



Alle Infos zur Wahl:

Landtagswahl 2023 NÖN-Liveticker: ÖVP verliert absolute Mehrheit, FPÖ überholt SPÖ

Überblick So hat eure Gemeinde gewählt: Alle Ergebnisse der Landtagswahl 2023

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.