Zitternberg: Ehrlichkeit in Politik wichtig

Ein gutes Dutzend Politik-Interessierter kamen ins Atelier von Matthias Laurenz Gräff und Georgia Kazantzidu, um mit NEOS-Nationalratsabgeordneten Helmut Brandstätter über Politik zu diskutieren. Er hatte auch sein neuestes Buch „Heilung für eine verstörte Republik“ mitgebracht, in das er eine Analyse der österreichischen (Polit)Geschichte verpackt hat.

Der studierte Jurist, der vor seiner Laufbahn im Parlament (seit 2019) als Journalist beim ORF, Geschäftsführer von n-tv und Puls TV sowie als Kurier-Chefredakteur und -Herausgeber tätig war, rollte das Geschehen in Österreich in den letzten 50 Jahren exemplarisch auf und verknüpfte es mit seinem persönlichen Werdegang.

„Weg mit den Überschriften! In der Politik muss wieder mehr Ehrlichkeit einkehren!“

Professionell und ohne Untergriffe analysierte er die Vorgänge in der Justiz („Lasst sie in Ruhe arbeiten!“), der Verwaltung („Mehr Transparenz!“) und dem Parlament („Mir fehlen die Diskussionen!“), forderte aber auch den Unmut einiger Besucher wegen seiner Ausführungen über „die jungen Männer, die schon vor der Machtergreifung Macht aufgebaut haben“, heraus. Seine Forderungen: „Weg mit den Überschriften! In der Politik muss wieder mehr Ehrlichkeit einkehren!“

