Das Jahr hat sich witterungstechnisch besser als gedacht entwickelt, obwohl es mit einer Trockenphase begonnen hat. „Die Niederschläge mit Mai beginnend haben wirklich noch viel gebracht, eigentlich bei allen Kulturen“, erzählt Bezirksbauernkammer-Obmann Herbert Hofer.

Weizen: „Horn gehört zu begünstigten Gebieten“

Der Weizen wies eine sehr gute Qualität auf, auch die Menge habe gepasst. „Die Verteilung über den Bezirk ist besser geworden, im Osten und niedrigen Lagen sind halbwegs vernünftige Erträge erzielt worden, in den höheren Lagen war es ähnlich wie im vorigen Jahr“, führt Hofer aus.

„Ich höre, dass der Hollabrunner und Waidhofner Raum zuletzt unter den Niederschlägen gelitten haben.“ Viel Regen schadet einer reifen Ähre. „Im Wein- und Waldviertel gehört der Bezirk Horn eher sogar zu den begünstigten Gebieten, wo die Extremniederschläge nicht so massiv aufgetreten sind wie in anderen Regionen.“

Extreme Unterschiede beim Raps, Kürbis-Ernte ist früher

Beim Raps könne nicht von Spitzenerträgen gesprochen werden, das Ernteergebnis sei aber besser als befürchtet. „Aber wir haben schon ganz extreme Unterschiede innerhalb des Bezirks – von ganz, ganz schlecht bis ganz, ganz gut.“ Das beeinflusst den Durchschnittswert.

Der Kürbis hat unter dem Hagel gelitten und wird bald geerntet werden müssen, noch bevor die Fäulnis einsetzt. „Ein endgültiges Urteil kann man erst abgeben, wenn man ihn im Wagen hat. Der Kürbis ist eine Frucht, die richtig blenden kann.“ Man wisse bis zum Schluss nicht, ob viele oder wenige, große oder kleine Kerne enthalten sind.

Rübe: In Horn ausbaufähig?

Agrana hat zuletzt bekannt gegeben, dass die Zuckerherstellung nicht gesichert werden könne, wenn nicht mehr Rüben angebaut werden. Hofer erklärt, wie die Lage im Bezirk Horn aussieht: „Die Rübe ist bei uns immer schon kultiviert worden, aber nicht so in einem hohen Ausmaß wie im Weinviertel.“ Eine Steigerung sei derzeit sogar bei der Biorübe zu verzeichnen. Das Problem bei der Hackfrucht sei aber, dass derzeit Schädlinge nicht ausreichend bekämpft werden können.

„In Eggenburg, in Horn und in anderen tieferen Lagen haben wir das Problem mit dem Rübenderbrüssler, im oberen Gebiet macht er nicht so viele Schäden; dafür tritt der Erdfloh auf, der ähnliche Schäden verursacht, aber teilweise früher und bei niedrigen Temperaturen“, führt Hofer aus. „Uns fehlen im Biosektor sowieso die Mitteln, aber auch zunehmend bei den konventionellen Flächen.“

Die Jungpflanze sei besonders empfindlich, sie könne innerhalb von zwei Tagen aufgefressen werden. „Es dauert dann 14 Tage, bis sie wieder angebaut werden kann, meistens wird’s nichts mehr.“ Der Ertrag sei dann so gering, dass die Kosten nicht ersetzt werden können.

„Strenger geprüft als jede Arznei“

Das Verbot der Neonicotinoide 2018 zum Schutz der Insekten erhöhte den Schadensdruck, ist von Rübenbauern zu hören. Hofer befürwortet eine Anwendung bei der Rübe: „Sie ist keine blühende Pflanze, da fliegt keine Biene drauf.“ Und er betont: „Jedes Pflanzenschutzmittel ist zehn Mal strenger geprüft als eine Arznei, die aber direkt am Menschen angewendet wird. Und kein Pflanzenschutzmittel kann so schnell zugelassen werden wie der Corona-Impfstoff.“

Die Mittel werden auf Rückstände im Erntegut überprüft, die Auswirkungen auf Boden oder Wasser werden analysiert. „Das geht durch tausend Stationen weltweit.“ Das dauere fünf bis zehn Jahre.