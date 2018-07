Wie es mit dem Sommerlager begonnen hat, daran erinnert sich der Langauer Pfarrer Andreas Brandtner noch ganz genau: „Es war 1981 mit einem Ferienlager der Geraser Ministranten in der Baumühle bei Niklasberg. Hier hätte das Zentrum sein sollen, aber der Pfarrhof wurde verkauft.“

„Für alle galt das Motto ,Gott – Mensch – Natur‘“

So wurde 1988, also vor genau 30 Jahren, der Verein SOLA (Sommerlager) Langau gegründet und das Haus auf der Kippe beim heutigen Freizeitsee fertiggestellt. Im Laufe der Zeit wurden fünf Häuser für diese Kinder- und Jugendarbeit adaptiert, auf österreichischer Seite in Langau und von 1988 bis 2007 der Franziskushof in Oberhöflein, in Tschechien im Nachbardorf Safov (Schaffa) der Pfarrhof (Haus Miriam), ein alter Bauernhof (Haus Agnes) und das ehemalige Gemeindegasthaus (Sola-Haus).

Hier, im SOLA auf der Langauer Kippe, hat vor 30 Jahren alles begonnen. | Rupert Kornell

„Für alle galt das Motto ,Gott – Mensch – Natur‘ in gleichem Maße“, so Brandtner. „Es entstand in diesen Jahren eine Plattform für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, eine Art Ost-West-Jugendzentrum.“ Die Häuser in Safov, einst am „Eisernen Vorhang“ gelegen, waren und sind nicht nur Orte der Begegnung, sondern auch der Versöhnung, denn der Ort war einst rein deutschsprachig, dann 280 Jahre deutsch-jüdisch und ist seit 1945 rein tschechisch.

SOLA-Angebot ist nach wie vor sehr beliebt

„Wenn in diesen Tagen Jungfamilien aus Znaim, 38 Personen aus der Ukraine, 40 katholische französische Pfadfinderinnen aus Paris-Versailles und 45 Pfadfinder aus Klosterneuburg-Weidling hier ein bis zwei Wochen ihren Urlaub verbringen, zeigt dies, dass unser Angebot nach wie vor sehr gerne angenommen wird“, erklärt Brandtner. Er konnte in dieser langen Zeit stets auf die Unterstützung von Freiwilligen, der Gemeinde, der Volksschule Langau und auch dem Internationalen Bauorden, der über 25.000 Arbeitsstunden unentgeltlich geleistet hat, zählen.

Enge Beziehungen werden auch zu den Heimatvertriebenen aus Schaffa gepflegt. So kommt heuer der Sohn des letzten deutschsprachigen Bürgermeisters Hans Mang mit seiner Frau und weiteren Ehepaaren eine Woche ins Sola-Haus. Sie gehören zu den letzten Zeitzeugen des deutsch-jüdischen Schaffa.

Besonders stolz ist Brandtner auf die Aktionen und Vereine, die über das SOLA entstanden sind: das Ensembletheater Franziskushof (163 Aufführungen von 1990 bis 2010), die Aktion „Essen auf Rädern“ seit 1990 bis heute, die „ARGE Heimatforscher Langau“, die Kooperation mit dem Gymnasium Trebic und natürlich „Musica Sacra – Musik über die Grenzen“.

Nicht vergessen darf die wirtschaftliche Seite werden, denn immerhin wurden in den 30 Jahren bisher mehr als 250.000 Nächtigungen gezählt.

Und auch die Auszeichnungen können sich sehen lassen: „Goldener Meilenstein“ des Landes NÖ, „Goldene Ehrennadel“ der vertriebenen Sudetendeutschen, den ersten Preis der Horner „Papst Leo-Stiftung“ und nicht zuletzt in Prag die „Jan-Masarik-Ehrenmedaille“.