39. Frühjahrskonzert: Eine Demonstration hoher Musikalität

Nahezu bis auf den letzten Platz besetzt war die Freizeithalle beim 39. Frühjahrskonzert der Musikkapelle Langau. Und die Besucher, darunter etliche Ehrengäste und eine ganze Reihe von Abordnungen anderer Kapellen aus der Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG) Horn-Waidhofen, hatten ihr Kommen nicht zu bereuen.

Einmal mehr zeigten die Langauer, dass sie im Bezirk Horn nicht nur das zahlenmäßig größte Ensemble (über 60 Musiker!) stellen, sondern dass sie aufgrund ihres Könnens mit Spitzenorchestern weit über die Bezirksgrenzen hinaus keinen Vergleich zu scheuen brauchen.

Weiterbildung wird ganz groß geschrieben

„Es war eine ungewollt lange Pause von zwei Jahren, aber jetzt freuen wir uns, wieder vor so viel Publikum spielen zu dürfen“, meinte Obfrau Stefanie Benesch bei der Begrüßung. „Wir haben in dieser Zeit alle Herausforderungen gemeistert, haben online geprobt oder unter freiem Himmel, um für Konzerte gerüstet zu sein, die dann doch nicht stattfinden konnten, und eine Reihe von Videos gedreht, die auf unserem YouTube-Kanal zu sehen sind.“ Damit habe man deutlich gemacht, dass die Musikkapelle Langau noch existiert …

Der umtriebige Kapellmeister Harald Schuh verwies darauf, „dass wir stetig bemüht sind und uns weiterbilden, was in zahlreichen Abzeichen nicht nur für junge, sondern auch reifere Mitglieder zum Ausdruck kommt“ (siehe Info-Box). Und dass die Jugend auch weiterhin forciert wird, dokumentiert sich darin, dass neun Mitglieder zum ersten Mal ein Konzert spielen (Benesch: „Statt der sechs werdenden bzw. Jungmütter …“). Und nicht zu vergessen die Dirigenten, denn neben Kapellmeister Harald Schuh griffen auch seine Stellvertreter Stefanie Benesch, Stefanie Kielmayer und Thomas Herzan zum Taktstock.

Langauer zeigten sich in jedem Musikstil zuhause

Ganz zackig erfolgte der Auftakt mit dem „Coburger Marsch“ aus dem 18. Jahrhundert, ehe man gekonnt in den „Operetten-Sound“ mit Ausschnitten aus Franz Lehars „Lustige Witwe“ und „Künstlerleben“ von Johann Strauss Sohn wechselte. Sehr flott musiziert wurden dann „Bahn frei von Eduard Strauss und die Polka „Böhmische Liebe“ des jungen österreichischen Komponisten Mathias Rauch.

Nach der Pause und diversen Ehrungen kam die Musikkapelle erst so richtig in Fahrt und stellte unter anderem bei „Magic Moments“, „In 80 Tagen um die Welt“, „Oregon“, einem breit angelegten Klangbild aus Amerika und „Welcome to the Jungle“ nach Guns N‘ Roses ihre große Musikalität, perfektes Zusammenspiel, beste Abstimmung mit den Dirigenten und gekonnte Wechsel in Rhythmus, Dynamik und Ausdruck unter Beweis.

Wie begeistert das Publikum das Konzert aufgenommen hat, zeigte sich darin, dass es sich gleich drei Zugaben „erklatschte“, darunter auch die „Edi-Polka“, die der frühere Bürgermeister Edi Prand vor Jahren als Zeichen der Wertschätzung erhalten hat.

