Drei Anfragen alleine beantworten Roman Allram und Dieter Gerstl während des NÖN-Gesprächs, dann ist der Campingplatz in Langau endgültig voll. Der 2020er-Boom bricht durch die Decke: „Wir waren noch nie so voll“, erklärt Allram, der seit 2017 Campingplatz-Pächter ist. Er höre, dass andere Standorte ebenso ausgebucht seien. „Wir sind ein Jahr zu spät mit der Erweiterung.“

Allram will nämlich, dass mehr Interessenten das Seecamping Langau nutzen können. Der Tischler hat schon 2008 ein mobiles Wohnheim im Holzriegelbau auf dem Campingplatz, dem Seeufer ganz nah, platziert: Acht Häuser sollen folgen. Er hat zudem das frühere Pferdestall-Gelände, das lange als „Europa-Sommerlager“ diente und am anderen Ufer liegt, gepachtet: Er will dort für Radfahrer Schlafkojen mit Einzel- oder Doppelbetten schaffen. „Damit das Waldviertel das neue Kärnten sein kann“, lächelt Allram. Dieses Bundesland ist unter Campern ein beliebtes Reiseziel.

Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Burgenland und Niederösterreich sind dagegen in Langau vertreten: „Manchmal kommen Tschechen, wenn drüben alles voll ist“, erzählt Gerstl, der am Campingplatz tätig ist. Die Radfahrer, die keine Scheu vor Regen haben, steuern ihn gerne an – eine neue Zielgruppe.

Allram feilt gerade an den Plänen und der Finanzierung. „Die Umsetzung ist das Einfachste“, sagt der Handwerker lachend. „Der Plan sollte in den nächsten 14 Tagen fertig sein.“ Der Langauer will, dass mit der Saison 2021 alles steht. Die Gemeinde unterstützt ihn: „Der Bürgermeister ist ein Traum, er will etwas machen. Alle helfen dir sehr, damit das etwas wird.“

„Camping schießt wieder in die Höhe“

Der Campingplatz besteht seit rund 25 Jahren – mit Telefon- und SAT-Anschluss. „Das war damals fortschrittlich, heute braucht das niemand mehr! So dreht sich die Zeit“, sinniert Allram. Camping war ab den 1950er Jahren trendy, sei später von All Inclusive-Reisen abgelöst worden, wie der Pächter berichtet. „In den letzten fünf Jahren ist das aber wieder in die Höhe geschossen.“

Stammgäste – wie Heidi, die sich recht bald dazugesellt, – sind genauso anzutreffen wie Jugendliche. „Die Camper sind eigene Leute. Der Großteil ist ordentlich, nett und ehrlich“, erklärt Allram. „Was uns ein bisschen fehlt, ist die Geselligkeit“, beobachtet Heidi eine Zurückgezogenheit, die sie früher nicht in dem Ausmaß gesehen habe.

Der Campingplatz war früher Standort eines Braunkohle-Bergwerks und der heutige See war die dritte Abbaugrube. 1963 wurde der Betrieb eingestellt – und die Grube füllte sich hauptsächlich mit Grundwasser, in dem heute gebadet wird. „Das hätte man sich nicht vorstellen können“, sagt Gerstl.

„Das war früher eine Mondlandschaft, ohne Bäume, ohne Sträucher, nichts war da.“ Langau achtet heute auf dieses zufällig entstandene und dann behutsam gepflegte Idyll: Fast alle Uferparzellen stehen im Besitz der Marktgemeinde.