Doppeltes Comeback für die Freizeithalle

Aufatmen in Langau! Nach dem Abschied von Patrick Gruber mit Jahresende konnte die Lücke in der Gastro-Versorgung in der Gemeinde rasch geschlossen werden. Und nicht nur das Lokal in der Freizeithalle selbst feiert ein Comeback, auch Ivana Linsbauer kehrt an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Sie hat schon vor einigen Jahren hier als Kellnerin gearbeitet, jetzt übernimmt sie die Führung des Lokals.

Und diesmal soll es etwas Langfristiges werden, erzählt sie der NÖN. Denn Linsbauer, war 2014 ins Landesklinikum Horn gewechselt. Im Langauer Lokal will sie gemeinsam mit ihren Töchtern Sabina und Sara so richtig durchstarten. Aufgrund der Unsicherheiten wegen der Corona-Situation wolle man es zwar noch etwas langsamer angehen und sich vorerst auf Getränke konzentrieren, ab April soll dann aber regelmäßig aufgekocht werden. „Dabei wollen wir auf typische Küche wie Schnitzel und Cordon bleu setzen“, sagt Linsbauer, die neben Waldviertler Bierspezialitäten auch Bier aus ihrer Heimat Tschechien sowie Cocktails und Mix-Getränke – auch alkoholfreie – kredenzen wird.

Dass der Bedarf an einem Lokal in Langau groß ist, ist für sie Motivation. Sie wolle Vereinen wie den Tischtennis-Spielern oder den Musikern der Blasmusikkapelle als Vereins-Lokal ein Angebot machen. Aber auch darüber hinaus gibt es einiges an Plänen. Im Sommer soll der Schani-Garten vor dem Lokal wieder Gäste anlocken, auch offenes Eis wird es geben. Vorstellen kann sie sich auch, bestimmte Veranstaltungen zu organisieren. Aber: „Bevor wir da etwas Konkretes sagen, warten wir lieber ab, wie sich die Situation mit Corona entwickelt.“

Bürgermeister: Ganze Gemeinde hinter Projekt

Freude über die guten Nachrichten aus der Freizeithalle hat Bürgermeister Franz Linsbauer – übrigens nicht verwandt mit der neuen Betreiberin. Aus seiner Sicht besonders positiv: „Ivana ist top motiviert, es ist wichtig, dass jemand mit Schwung sich um das Lokal annimmt. Die gesamte Gemeinde steht hinter dem Projekt.“ Die zweimonatige Pause sei aufgrund der ohnehin schwierigen Situation für die Gastro wegen der Corona-Pandemie einigermaßen erträglich gewesen.

