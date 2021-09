Künftig sind nur noch 14 der 15 Mandate im Langauer Gemeinderat besetzt. Der letzte nach der Gemeinderatswahl 2020 bei der „Unpolitischen Wahlgemeinschaft“ (UPW) verbliebene Sitz bleibt künftig leer. Nach dem Rückzug von Erich Kurzreiter aus persönlichen Gründen (die NÖN berichtete) fand sich keiner der auf der UPW-Liste angetretenen Kandidaten bereit, das Mandat zu übernehmen. Das bestätigte Bürgermeister Franz Linsbauer (ÖVP) auf NÖN-Anfrage.

Muss Ausschüsse jetzt mit ÖVP-Leuten nachbesetzen: Bürgermeister Franz Linsbauer (ÖVP). Kornell

Bürgermeister Linsbauer: „Kann sein, dass UPW künftig wieder antritt.“

Linsbauer hatte in den vergangenen Tagen die Kandidaten der UPW zu Gesprächen geladen, keiner hätte Kurzreiter nachfolgen wollen: „Und das ist schade, dass der Sitz unbesetzt bleibt“, sagt Linsbauer. Ob das das endgültige Ende der einst so erfolgreichen politischen Bewegung – mit Johann Paur stellte man von 1970 bis 1992 den Bürgermeister – bedeute? „Die Absicht dazu hat keiner bekundet. Es kann schon sein, dass die UPW bei künftigen Wahlen wieder antritt“, sagt Linsbauer.

Kurzreiter: „Wenn sich keiner findet, ist es vorbei.“

Vorerst bleibt die Zukunft der UPW aber ungewiss. „Ich weiß es selber nicht. Wir haben uns noch nicht wirklich zusammengesetzt, um darüber zu diskutieren“, erklärt Erich Kurzreiter. „Wenn sich jemand dafür findet, wird es weitergehen. Wenn dem nicht so ist, ist es vorbei.“

SPÖ-Mandatar Gerhard Winkler ist vorerst einziger Nicht-ÖVPler im Langauer Gemeinderat. Kornell

SPÖ-Mandatar Gerhard Winkler jetzt einziger Nicht-ÖVPler

Zumindest vorerst ist damit Gerhard Winkler von der SPÖ künftig der einzige Gemeinderat in Langau, der nicht der ÖVP angehört – untypisch für jene Gemeinde, in der einst UPW und auch SPÖ durchaus stark waren. Für Winkler selbst ist der Rücktritt von Erich Kurzreiter in politischer Hinsicht nicht so dramatisch, auch wenn er dadurch zum einzigen Nicht-ÖVP-Gemeinderat wird. „Wir haben in unserer Ortschaft eine gute Zusammenarbeit. Ich kann mit unserem Bürgermeister gut reden, auch wenn ich nicht bei der ÖVP bin“, betont Winkler.

Umbesetzungen in Ausschüssen nach UPW-Aus notwendig

Umbesetzt werden müssen jetzt einige Ausschüsse, da die ÖVP die UPW eingeladen habe, „auf unseren Plätzen darin mitzuwirken“, sagt Linsbauer. Diese Plätze werde man jetzt mit ÖVP-Leuten auffüllen.