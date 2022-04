Gut gewirtschaftet: „2021 knapp positiv“

Werbung

Eine Sitzung mit 17 Tagesordnungspunkten spulte der Langauer Gemeinderat ab. Auch der Rechnungsabschluss 2021 stand auf dem Programm – und der fiel laut Bürgermeister Franz Linsbauer mit einem Haushaltspotenzial von 11.500 Euro knapp positiv aus. Sehr positiv die Entwicklung bei den Schulden. Die Außenstände wurden im Vorjahr um 900.000 Euro auf 1,91 Mio. Euro gesenkt. Und, so Linsbauer: „Von diesen Schulden fallen 90 Prozent in den Bereich Kanal.“

Beschlossen wurde auch der Ankauf eines Seitenmulchers für den Gemeindetraktor. Damit sollen auch die im Vorjahr gesetzten Alleen gepflegt werden. Denn die Gemeinde Langau hat 2021 insgesamt 28.000 Bäume – Platanen, Roteichen, aber auch exotischere Bäume – gesetzt und den Gemeindewald auf rund 80 Prozent Laubwald umgestellt.

Beschlossen wurde der Ankauf eines Mannschaftstransportfahrzeugs für die Feuerwehr Langau. Von den Kosten von 72.000 Euro bleiben Gemeinde und Wehr 43.000 Euro, die jetzt aufgeteilt werden. Angekauft werden auch zwei Notstromaggregate um insgesamt 7.300 Euro, die bei einem Blackout die Versorgung von Kläranlage und Pumpwerken übernehmen sollen.

An die Strabag wurde der Auftrag zur Reinigung und Überprüfung des Kanals im Zuge der bis 2025 verpflichtenden Erstellung eines Leitungskatasters um 96.000 Euro vergeben.

Aus Sicht Linsbauers waren zwei weitere Punkte erfreulich. Zum einen wurden Wohnbauförderungen an weitere Bauwerber vergeben, andererseits präsentierten Studenten der Boku ein Projekt, das sich mit der räumlichen Entwicklung Langaus beschäftigt. Darin wurde etwa die Innenverdichtung des Orts aber auch Potenziale, in welchen Gegenden sich die Ortschaft erweitern könnte oder Anpassungen an die Klimaveränderung thematisiert. „Es ist interessant, zu diesen Themen die Meinung von Personen von außen zu hören“, so Linsbauer.

