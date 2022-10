Laufbahn beendet: Gerstl geehrt und pensioniert

Nach mehr als 42 verlässlichen Dienstjahren und einem über das normale Maß hinausgehenden Engagement wurde der Langauer Vizeleutnant Werner Gerstl in den Ruhestand verabschiedet. Für sein außerordentliches Engagement wurde er noch vor seinem Ruhestand mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

„Vizeleutnant Gerstl ist ein Beispiel für Pflichterfüllung und Einsatzwillen“ so Oberst Franz Thus, Leiter Stabsabteilung 6 des Militärkommandos NÖ und Gerstls ehemaliger Vorgesetzter.

Besonders in der Corona-Pandemie habe sich Gerstl durch hohen persönlichen Einsatz und innovative Lösungsansätze ausgezeichnet. Er habe so wesentlich zur Aufrechterhaltung der Führungsfähigkeit des Militärkommandos Niederösterreich während der Einsätze zur Pandemiebekämpfung beigetragen, lobte Thus den Langauer.

Zehn Jahre als Leiter des Fernmeldebetriebes

Gerstl rückte am 1. Juli 1980 zur Stabskompanie des Panzergrenadierbataillons 9 in Horn ein. Nach der Absolvierung seines Grundwehrdienstes begann er die Ausbildung zum Unteroffizier, die in einer Verwendung als Fernmelde-Zugskommandant endete. Am 1. August 2012 folgte dann die Versetzung in die Stabsabteilung 6 des Militärkommandos Niederösterreich, wo Gerstl als Leiter des Fernmeldebetriebes tätig war. Bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand setzte er sich vor allem für die Umsetzung von Einsatzvorbereitungsmaßnahmen im IKT-Bereich (Informations- und Kommunikationstechnik) ein.

